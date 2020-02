Le prototype Nintendo PlayStation peut déjà être le vôtre

Vous souvenez-vous de ce rare prototype de Nintendo PlayStation Qu’est-ce qui était considéré comme une légende jusqu’à ce que quelqu’un le découvre il y a quelques années? Eh bien, maintenant cela peut être le vôtre, car la vente aux enchères de matériel a officiellement commencé. Les offres prendront fin le 27 février, mais à la surprise de quiconque, ils s’élèvent déjà à 48 000 dollars et ce chiffre augmentera sûrement encore plus au cours des deux prochaines semaines.

Sony et Nintendo brièvement collaboré dans une pièce jointe CD-ROM pour lui Super Nintendo mais le projet a été rejeté et le Play Station Il a été libéré à la place. Cependant, un prototype de cet appareil a été découvert par Terry et Dan Diebold dans une boîte qui appartenait à une entreprise en faillite connue sous le nom de Advanta L’entreprise était dirigée par un ancien direct de Sony, Olaf Olafsson.

La console comprend un emplacement pour les cartouches SNES, un lecteur de disque et un contrôle avec le logo de Sony et PlayStation. Apparemment, 200 de ces appareils ont été produits, mais la plupart d’entre eux ont été démontés. Le plus incroyable de tout cela est que le prototype fonctionne toujours, car les commissaires-priseurs ont joué plusieurs tours de Combat mortel à l’aide d’une cartouche Super Famicom

