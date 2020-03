Le puissant Beerus sera dans le DLC Dragon Ball Z: Kakarot et il ressemblera à ceci

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, un nouveau contenu téléchargeable est en route vers Dragon Ball Z: Kakarot. C’est un contenu qui nous permettra de nous entraîner avec Whis, d’atteindre la phase du Super Saiyan God et de combattre Beerus. Maintenant, Bandai Namco nous a montré plus de ce contenu dans de nouvelles images.

Dans un article de blog, Bandai Namco Entertainment nous a montré des photos de Un nouveau pouvoir s’éveille – Partie 1, Contenu téléchargeable faisant partie du Season Pass de Dragon Ball Z: Kakarot. Dans ce document, les joueurs peuvent affronter Beerus dans une bataille de boss exclusive. Ils pourront également s’entraîner avec Whis pour atteindre la phase du Super Saiyan God.

Dans les images, nous pouvons voir Goku se battre contre Beerus. De plus, il y en a d’autres où nous pouvons voir que nous pouvons prendre la nouvelle transformation pour écraser de vieux rivaux, comme Raditz.

Nous présentons les images ci-dessous:

Images sorties du premier DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot

Il convient de mentionner que Un nouveau pouvoir s’éveille – Partie 1 sera présenté au printemps. Nous vous rappelons que ce contenu téléchargeable fait partie du Season Pass; cependant, il sera également vendu séparément dans un emballage comprenant Un nouveau pouvoir s’éveille – Partie 2.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce lancement en cliquant ici.

