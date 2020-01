Le puzzle-plateforme So Many Me: Extended Edition se dirige vers Switch la semaine prochaine

Starcaster Games apporte la semaine prochaine le commutateur de puzzle So Many Me: Extended Edition à Switch, a annoncé le développeur. Une sortie est prévue via l’eShop pour le 17 janvier.

Complet avec des contrôles remasterisés, et emballé avec les extensions Mystery of the Skulls et Untold Story de Flora.

So Many Me Extend Edition est un charmant jeu de plateforme-puzzle mettant en vedette Filo et sa bande de clones inadaptés alors qu’ils tentent de sauver un monde menacé par un mal ancien et malveillant.

En utilisant leurs pouvoirs combinés, Filo et son compagnon Moi doivent se frayer un chemin à travers un pays de créatures exotiques, de pièges sournois et de sbires maléfiques.

Principales caractéristiques:

Découvrez de nouvelles capacités de transformation à mesure que vous progressez dans chaque chapitre. Apprendre à maîtriser ces formes et à les utiliser en séquence est la clé pour résoudre les nombreux puzzles du jeu.

Les aventures sans fin de Filo vous emmènent dans un monde merveilleux de couleurs rempli de personnages délicieusement intrigants.

Montez des créatures massives et puissantes. Utilisez leurs capacités inhabituelles pour résoudre des énigmes spéciales et franchir des obstacles embêtants sur le chemin de l’objectif!

Les monstres boss, chacun avec ses propres caractéristiques, essaieront de vous éliminer. Défiez-les et surmontez-les.

Gagnez vos récompenses lorsque vous avez résolu les énigmes! Des dizaines de costumes adorables, d’artefacts anciens et de niveaux bonus vous attendent!

So Many Me: Extended Edition coûtera 14,99 $ sur le Switch eShop.