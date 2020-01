Le puzzle Wild Corridors of Time de Destiny 2 se termine par une récompense terne

Les joueurs de Destiny 2 ont passé la semaine dernière à essayer de percer un labyrinthe complexe et plus tôt ce matin, les dernières pièces se sont mises en place. Malheureusement, la récompense qui les attendait, une arme exotique déjà annoncée par Bungie, n’était pas ce que beaucoup espéraient.

Tout a commencé lorsque Bungie a lancé une mystérieuse nouvelle quête dans le jeu mardi dernier intitulée “Exploration des couloirs du temps”. dans un effort pour trouver une solution au labyrinthe qui conduirait les joueurs à la fin.

Ce matin vers 4h00, ils l’ont finalement découvert:

L’échelle de ce puzzle Corridors Of Time éclipse à bien des égards celle des précédents mystères de Destiny, y compris la quête Outbreak Prime de 2016, notoirement compliquée. Chaque joueur de Destiny 2 avait une pièce potentielle de ce puzzle sous la forme d’une grille hexagonale de symboles qui s’affichait dans le coffre-fort Timelost à la fin de leur jeu particulier des couloirs du temps. En conséquence, des programmes et des sites Web ont été créés pour collecter la contribution de chaque joueur et aider à l’organiser en une seule carte cohérente.

Les streamers populaires de Destiny 2 qui aidaient à diriger l’effort ont à peine dormi et annoncé des primes pour des pièces spécifiques du puzzle. Bien qu’il n’y ait pas eu une tonne de joueurs individuels à faire dans le jeu réel au cours de cette campagne d’une semaine, l’effort à l’échelle de la communauté qui s’est déroulé sur les flux Discords, subreddits et Twitch en a fait un énorme événement auquel tout le monde pouvait participer. C’est pourquoi la récompense, un fusil à fusion exotique appelé Bastion, a frappé de nombreux joueurs, y compris moi-même, comme décevant.

Une fois que les joueurs naviguent dans les couloirs du temps dans l’ordre des symboles ci-dessus, ils arrivent dans une tombe. Si vous prévoyez de terminer la quête vous-même, je vous suggère de le faire avant de continuer à lire si vous voulez éviter les spoilers.

La tombe, comme beaucoup l’avaient supposé, appartient au joueur. À leur arrivée, Saint-14 livre un éloge funèbre à leur gardien, puis ils acquièrent un noyau d’arme chromatique qui initie la dernière étape de la quête qui est assez simple si elle est un peu fastidieuse à terminer. Bien que l’idée d’utiliser les propriétés de voyage dans le temps du labyrinthe pour que les joueurs affrontent la mortalité de leur personnage est une grande torsion narrative, et le genre que j’aimerais voir davantage, la connaissance qu’elle est finalement au service d’une arme exotique que les joueurs connaissaient déjà, c’est un peu dégonflé.

Bastion a été révélé dans un livestream de développeur le 4 décembre, et la feuille de route de la saison de l’aube du jeu devait arriver le 28 janvier. Il est maintenant difficile de savoir si la récompense pour résoudre le casse-tête des couloirs du temps lorsque les joueurs l’ont fait est simplement d’obtenir l’arme tôt ou si Bungie avait initialement prévu que la solution du puzzle prenne plus de temps et survienne quelque temps après la mise à jour de la semaine prochaine.

Certains joueurs espéraient que la récompense pour avoir terminé le puzzle pourrait être le retour d’une autre arme exotique du premier Destiny. D’autres pensaient que ce pourrait être une nouvelle épée exotique étant donné celle qui reposait au sommet de la tombe dans le Caveau Timelost. Bien que Bastion ne ressemble pas à un exotique digne des efforts communautaires d’une semaine qui ont été nécessaires pour l’obtenir, il aurait probablement mieux tourné si les joueurs ne s’y attendaient pas déjà plus tard ce mois-ci.

Pourtant, cela n’enlève rien à ce qu’une course amusante et sauvage a vu les joueurs de Destiny 2 cartographier les couloirs du temps. Dans ce cas, le vrai trésor était vraiment les amis que nous nous sommes fait en chemin.

.