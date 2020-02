Le Q&A du briefing des investisseurs de janvier 2020 de Nintendo est désormais disponible en anglais

Vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête de Nintendo pour l’année à venir? Eh bien, maintenant, vous pouvez enfin le découvrir de première main!

Le récent Q&A de Nintendo de leur briefing pour investisseurs de janvier 2020 est maintenant officiellement disponible en anglais. Dans ce document, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa et le Creative Fellow Shigeru Miyamoto abordent diverses questions sur l’approche de la société en Chine, en élargissant leur marque, leurs efforts mobiles et bien plus encore.

Vous pouvez trouver le document entièrement traduit par ici. Bonne lecture!

