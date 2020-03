Le réalisateur de Batman V Superman révèle de nouveaux secrets sur le film

Quatre ans après sa sortie dans des critiques tièdes, Snyder est revenu à Batman V Superman, organisant une soirée de veille en direct avec des commentaires sur l’application de médias sociaux Vero. Pour ceux qui ont raté le livestream, The Hollywood Reporter a capturé certaines des informations les plus intéressantes de la visualisation.

Au cours de ce flux de style post-mortem, Snyder a adressé certaines des critiques qui ont été adressées au film depuis sa sortie – y compris le fameux moment Martha. Snyder a souligné que le moment Martha est plus sur l’humanité de Batman que sur le fait que leurs mères aient simplement le même nom, le moment est destiné à être un catalyseur pour lui de sympathiser avec Superman.

Un autre moment qui a été critiqué a été la similitude de l’effondrement de la Wayne Tower avec les images du 11 septembre. Snyder a déclaré que c’était utile, afin d’évoquer une réaction émotionnelle et de faire des comparaisons avec le type de traumatisme que cela provoquerait pour Bruce Wayne.

Tout au long du film, Superman est encadré d’une iconographie religieuse, à commencer par la séquence du jour des morts. Tout cela se termine avec la lance en kryptonite que Batman crée pour tuer Superman, faisant écho à la lance du destin qui a été utilisée pour percer le côté de Jésus alors qu’il était accroché à la croix. Sans les parallèles religieux cependant, il semble étrange pour le Batman technologiquement avancé de choisir une telle arme primitive.

Parmi les autres informations intéressantes, citons le fait que Wonder Woman aurait pu se dérouler dans diverses autres guerres – les cinéastes avaient discuté de guerres antérieures qui auraient pu commencer son histoire, comme la guerre de Crimée de 1853 à 1856, ou même la guerre civile américaine.

Snyder n’a jamais hésité à corriger les personnes qui ont mal lu les messages voulus de ses films et comment il gère les personnages préférés des fans. Avec Batman v Superman Ultimate Edition en cours d’exécution pendant un peu plus de 3 heures, il a eu beaucoup de temps pour en parler dans ce livestream, et vous pouvez consulter plus de faits qu’il a déposés au Hollywood Reporter.

Après la fin du film, Snyder a terminé en disant que le film devrait avoir une suite. Combiné avec quelques références sournoises à sa coupe prévue de Justice League, le mouvement Snyder Cut est sur le point de s’énerver à nouveau.

