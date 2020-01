Le réalisateur de Doom Eternal heureux de lancer le jeu aux côtés d’Animal Crossing: New Horizons

Publié le 24 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Animal Crossing: New Horizons n’est pas le seul grand jeu à être lancé le 20 mars. Doom Eternal, initialement prévu pour novembre dernier, devrait maintenant sortir avec le titre de mastodonte de Nintendo.

Le réalisateur de Doom Eternal, Hugo Martin, n’a eu que des choses positives à dire à ce sujet lors d’une interview avec GameSpot. Martin ne veut que les autres jeux et studios fonctionnent bien, et il est personnellement “excité” de jouer au nouvel Animal Crossing dans quelques mois.

Les mots pleins de Martin:

«Je pense que c’est génial et cela témoigne de la diversité incroyable que nous voyons dans les jeux aujourd’hui. Honnêtement, je recherche d’autres jeux et d’autres studios. Je suis tellement fier de travailler dans l’industrie du jeu vidéo et du fait que deux jeux si différents, qui reçoivent une tonne de presse, sortent le même jour. C’est un moment incroyable pour être en développement et je suis ravi de jouer à Animal Crossing. “

Malheureusement, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour la version Switch de Doom Eternal. Il ne sera disponible sur la console de Nintendo que plus tard en 2020.

La source

en relation