Le réalisateur de Wonder Woman révèle la vraie raison pour laquelle elle a quitté Thor: The Dark World

Marvel a initialement embauché Patty Jenkins pour diriger Thor: The Dark World, après son film Monster, oscarisé, avec Charlize Theron. Cependant, Jenkins a abandonné seulement trois mois après avoir rejoint le projet, citant des “différences créatives”. Mais maintenant, des années plus tard, Jenkins parle davantage de la raison pour laquelle elle a quitté le film, et il est maintenant clair de voir pourquoi ne voulait pas en faire partie.

Elle a dit à Vanity Fair qu’elle se méfiait de diriger le film parce que le script n’était pas assez bon. Elle craignait que, si le film était raté, les gens la blâmeraient.

“Je ne pensais pas que je pourrais faire un bon film avec le scénario qu’ils prévoyaient de faire. Je pense que cela aurait été énorme – il aurait semblé que c’était de ma faute”, a déclaré Jenkins. “Cela aurait ressemblé à” Oh mon Dieu, cette femme l’a réalisé et elle a raté toutes ces choses. ” Ce fut la seule fois de ma carrière où je me suis vraiment senti: «Faites-le avec [another director] et ça ne va pas être un gros problème. Et peut-être qu’ils le comprendront et l’aimeront plus que moi. “

Jenkins a ajouté: “Vous ne pouvez pas faire de films auxquels vous ne croyez pas.”

Après s’être séparé de Jenkins, Marvel a engagé Game of Thrones et le vétéran des Sopranos Alan Taylor pour diriger Thor: The Dark World. Le film a été écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely, qui a également écrit les derniers films des Avengers, aux côtés de Christopher Yost, qui a ensuite écrit Thor: Ragnarok.

Jenkins a obtenu un autre coup dans l’espace du film de super-héros avec Wonder Woman de 2017, bien sûr, et ce film a été un énorme succès critique et commercial. Elle a déclaré dans l’interview qu’elle n’avait “que des choses positives à dire sur Marvel”, en partie parce qu’ils lui ont donné la chance en premier lieu. Jenkins a également mentionné que Thor a finalement trouvé son “réalisateur légitime” dans Taika Waititi, qui a réalisé Thor: Ragnarok et est également attaché à la réalisation de Thor: Love and Thunder.

Jenkins a réalisé Wonder Woman 1984, dont la première était prévue pour début juin avant que Warner Bros.n retarde le film en août en raison de la crise du COVID-19.

