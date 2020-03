Le réapprovisionnement de l’indice de soupape devrait arriver avant Half-Life Alyx

Il a été récemment annoncé qu’il devrait y avoir un réapprovisionnement de l’indice de valve juste à temps pour Half-Life Alyx, qui sera lancé plus tard ce mois-ci.

Le casque Valve Index VR a vendu 103 000 unités remarquables après l’annonce de Half-Life Alyx, mais la catastrophe a rapidement frappé. Le calendrier de production de Valve pour le casque coûteux a été complètement désorienté en raison du coronavirus, au point qu’il était toujours en rupture de stock un mois avant la date de sortie de Half-Life Alyx.

Cependant, un récent rapport de RPS mentionne qu’un réapprovisionnement de l’indice de soupape pourrait être en cours. Plus précisément, il est dit que le casque sera de nouveau en vente le lundi 9 mars. Cependant, il est également probable qu’il se vendra presque immédiatement.

La rumeur vient de la page Twitter non officielle de la base de données Steam. Vous pouvez lire l’article ci-dessous.

Les kits VR Valve Index seront disponibles à l’achat le 9 mars à partir de 10 h PDT (17 h UTC).

En raison de la forte demande, Valve s’attend à ce que le stock disponible se vende lundi. # HalfLifeAlyx #ValveIndex #VR #VirtualReality

– Base de données Steam (@SteamDB) 3 mars 2020

C’est un peu louche, mais ils ont également posté un autre tweet, qui mentionne explicitement le réapprovisionnement.

Le courrier officiel contenant ces informations a été envoyé, mais il indique toujours la mauvaise heure UTC. L’heure correcte doit être 18 h 00/18 h 00 UTC. pic.twitter.com/eGQ0knH8fs

– Base de données Steam (@SteamDB) 4 mars 2020

Pas encore concret, mais les gens ont déjà hâte de mettre la main sur un index au cas où ce serait leur dernière chance avant le lancement d’Alyx.

Un indice coûte 919 £, donc ces gens sont sérieux. Laisser tomber un grand avec un préavis de quatre jours basé sur une fuite non officielle peut sembler un peu sauvage, mais bon, c’est Half-Life, le jeu vidéo le plus cher de l’histoire, apparemment.

Half-Life Alyx arrive sur Steam le 23 mars 2020. Évidemment, vous avez besoin d’un index pour jouer, sinon ces gens ne se soucieraient pas tant d’un réapprovisionnement.

Si vous êtes curieux de savoir de quoi il s’agit, regardez ces vidéos de gameplay Half-Life Alyx. De plus, vous serez ravi de savoir que Valve a récemment annoncé que Half-Life Alyx est le premier de nombreux autres jeux Half-Life. Et si vous voulez encore plus de ce doux contenu Half-Life, consultez l’excellent article de Jeremy Peel sur la façon dont Half-Life 2 a influencé une génération pour faire Dishonored, Dying Light et, finalement, Half-Life Alyx.