Le Red Ranger original reviendra à Power Rangers

Power Rangers est l’une des séries d’action en direct qui ont marqué l’enfance de beaucoup d’entre nous. Bien qu’au fil des ans, il y ait eu différentes versions de ces personnages depuis plusieurs générations, le plus connu et le plus aimé est probablement le premier, connu simplement sous le nom de Mighty Morphin Power Rangers. Bon, le Ranger préféré de beaucoup, le rouge, réapparaîtra sur le petit écran près de 30 ans après sa première apparition.

Pendant la foire du jouet, Hasbro a eu une présentation où il nous a offert un petit aperçu de la deuxième saison de Power Rangers Beast Morphers, le qui bénéficiera d’un crossover, un événement qui sera croisé avec Mighty Morphin et Dino Charge, et mettra en vedette le retour d’Austin St. John, comme Jason, le légendaire Red Ranger.

Nous ne savons toujours pas quand ce crossover sera publié, mais la saison 2 de Beast Morphers arrivera un jour. Sur des sujets connexes, la saga Power Rangers pourrait avoir un autre redémarrage du film. De même, Power Rangers: Battle for the Grid permet déjà le jeu croisé.

Via: Power Rangers

