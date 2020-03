Le redémarrage de Digimon Adventure semble bon

Annoncé en janvier avec une bande-annonce, Toei Animation a publié une bande-annonce courte mais pleine d’action pour le nouvel anime Digimon Adventure, montrant Tai et son partenaire Agumon en action. Ce sont de bonnes choses.

La nouvelle série est un redémarrage de la franchise Digimon, effaçant deux décennies d’histoire animée pour donner aux fans un conte frais et moderne mettant en vedette les visages d’enfants Digidestined familiers et leurs compagnons monstres numériques. Cela ressemble à un suivi approprié du long métrage Digimon Adventure: Last Adventure Kizuna, qui dépeint les personnages populaires comme des adultes dépassant leurs liens uniques avec le monde numérique.

La nouvelle série commencera à être diffusée au Japon le 5 avril. Étant donné que Toei a publié une version anglaise de cette dernière bande-annonce, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit rapidement remplacée.

Digimon. Monstres numériques. Champions.

.