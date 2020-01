Le remake de Final Fantasy VII retarde sa sortie

Une mauvaise nouvelle pour les joueurs nostalgiques qui attendaient avec impatience est un remake tant attendu de Final Fantasy VII, car Square Enix a confirmé que le jeu a été retardé et ne sera pas disponible dans les délais, ce qui implique de retarder toutes les machines de lancement, qui était fixée au 3 mars.

Combien? Comme confirmé par le communiqué de presse de l’étude, Final Fantasy VII Remake est retardé d’environ un mois et fixe sa nouvelle date de sortie au 10 avril, un mois plein de sorties telles que le Cyberpunk 2077 attendu et un autre des grands remakes du Resident Evil 3, dont le lancement est prévu pour la fin du mois:

«Nous savons que vous êtes nombreux à souhaiter la sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE et attendez patiemment de découvrir ce sur quoi nous travaillons. Pour nous assurer que nous livrons un jeu conforme à notre vision et à la qualité que méritent nos fans, qui attendaient, nous avons décidé de déplacer la date de sortie au 10 avril 2020.

En ce sens, tout semble indiquer que le l’étude a besoin de plus de temps de développement, mais étant donné la nouvelle date, il semble que dans Square Enix, tout soit plus ou moins contrôlé et le jeu ne sera pas retardé longtemps, comme cela s’est produit à d’autres occasions.

Final Fantasy VII Remake sera disponible exclusivement temporairement pour PS4 le 10 avril 2020, et vous pouvez réserver dès maintenant.

