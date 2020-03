Le remake de Resident Evil 3 sera-t-il sur Switch? Le Nintendo eShop apparemment apparait dans une démo de datamine – HITC

Le remake de Resident Evil 3 n’est pas annoncé pour le Switch, mais le Nintendo eShop aurait été trouvé dans une datamine de la démo.

La démo Resident Evil 3 Nemesis de Capcom est maintenant disponible en téléchargement sur PS4, Xbox One et PC pour que vous puissiez goûter un échantillon de l’expérience complète prévue pour arriver le 3 avril. Malheureusement pour les fidèles de Nintendo, cela ne sort pas sur le Switch, mais une étude de la démo a découvert des mentions de la console omise et du Nintendo eShop.

Alors que la démo Resident Evil 3 Remake fournit une tranche soignée de la campagne solo en vous permettant de contrôler momentanément Jill Valentine (qui n’a jamais été aussi belle), les fans désireux pourront également participer à une version bêta ouverte de sa fonction multijoueur, Résistance , le 27 mars jusqu’au jour du lancement du jeu.

Il n’y a pas longtemps à attendre pour les joueurs PlayStation 4, Xbox One et PC, mais l’expérience horrible ne sort pas pour Nintendo Switch malgré les précédents versements ayant été mis à disposition sur la console. Pourtant, bien qu’il ne soit pas publié sur la plate-forme de Nintendo, une datamine de la démo a trouvé des mentions sur le Nintendo eShop.

Le remake de Resident Evil 3 sera-t-il sur Nintendo Switch?

Non, le remake de Resident Evil 3 ne sera pas sur la Nintendo Switch.

Le remake de Capcom de Resident Evil 3 Nemesis ne sera pas disponible sur Nintendo Switch lors de son lancement le 3 avril pour PS4, Xbox One et PC. Cependant, bien qu’il ne soit pas disponible, une étude de la démo de Capcom inclurait le Nintendo eShop.

Rely On Horror rapporte que le modder FluffyQuack (qui est responsable du mod Fluffy Manager 5000 sur Nexus) a dataminé la démo de Capcom et a trouvé des mentions de la Nintendo Switch.

Malheureusement, la vidéo YouTube liée à l’article de Rely On Horror a été rendue privée, mais il existe de supposées captures d’écran de la datamine où vous pouvez voir les mentions de sauvegarde automatique pour le Nintendo Switch ainsi que les mentions du Nintendo eShop.

Nibel sur Twitter suggère que les fichiers restants sont probablement le résultat de Capcom considérant Resident Evil 3 pour Nintendo Switch avant de le rejeter comme une possibilité.

Certains laisseront espérer la possibilité que Resident Evil 3 arrive sur la rumeur pro de Nintendo Switch, mais le PDG de Nintendo a déclaré en janvier qu’il n’y aurait pas de nouveau modèle Switch sorti en 2020.

À l’heure actuelle, il n’y a pas grand-chose à faire à partir de la datamine, à part le fait qu’elle existe.

Capcom a déclaré en janvier 2019 qu’il n’était pas prévu que le remake de Resident Evil 2 soit publié sur Nintendo Switch, mais ils ont peut-être laissé la porte ouverte pour un port Switch en disant spécifiquement «à ce moment» et «pour le moment “.

Quoi qu’il en soit, aucun remake de Resident Evil 2 ou Resident Evil 3 ne devrait arriver sur Switch, de sorte que les fidèles de Nintendo ne devraient pas miser sur un portage réalisable de sitôt.

