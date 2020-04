Le remake de Resident Evil 4 pourrait être le plus ambitieux de la franchise

Aujourd’hui, les fans de Resident Evil sont redevenus fous lorsqu’ils ont divulgué des informations faisant référence à l’existence d’un processus de développement autour du remake de Resident Evil 4, l’un des épisodes les plus réussis de la franchise et qui n’a pas cessé. rejoignez-nous sur toutes les générations de consoles depuis ses débuts sur GameCube en 2005. Jusqu’à présent, il n’y a que des rumeurs et des informations non officielles, mais avec suffisamment de soutien pour en tenir compte et il y a quelques instants, l’initié Capcom le plus reconnu du moment en a parlé remake de cours.

Acheter Resident Evil 3 – disponible sur Amazon et Green Man Gaming:

Le remake de Resident Evil 4 est réel, selon cet initié

Le désormais célèbre Dusk Golem, un initié qui a acquis une notoriété dans les réseaux et les forums pour ses fuites sur les projets de Capcom, en particulier Resident Evil, a consacré quelques publications sur son compte Twitter concernant Resident Evil 4 Remake, un projet qui, sans être confirmé, cela attire déjà beaucoup d’attention. Initialement, l’initié a souligné que les informations sont réelles et qu’un studio Capcom travaille sur un remake de Resident Evil 4 depuis 2018 et a une fenêtre de lancement de 2022, bien que cela puisse changer à tout moment.

D’autre part, Dusk Golem a mentionné que Capcom se concentrera sur Resident Evil 8, donc le remake de Resident Evil 4 ne devrait pas être considéré comme le prochain épisode de la série. De même, l’initié a enflammé les esprits de ceux qui demandent un remake de Resident Evil: Code Veronica parce qu’il a assuré que Capcom prête généralement attention à ce que les fans demandent et leur a suggéré de faire entendre leur voix afin que la livraison qui a fait ses débuts à l’origine dans Dreamcast devient réalité.

Cela dit, l’initié est revenu sur les détails de Resident Evil 4 Remake et a signalé que le projet était entièrement sous la responsabilité de M-TWO, un studio composé de créateurs Capcom et PlatinumGames qui ont participé au développement de Resident Evil 3 Remake. En ce sens, Dusk Golem a souligné que Resident Evil 4 Remake est la raison pour laquelle Capcom a formé M-TWO et son travail dans Resident Evil 3 Remake n’était qu’une sorte de test et maintenant l’équipe est consciente de ce qu’il a aimé ou pas les fans.

Resident Evil 4 pourrait être le remake le plus ambitieux de Capcom à ce jour

À cet égard, il a également mentionné que le remake de Resident Evil 4 avait plus de ressources et de personnel que tout autre remake de la franchise sur lequel Capcom avait travaillé.En fait, il a assuré que les membres des équipes qui avaient développé Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5 Ils ont rejoint le projet, ce qui montre l’ambition qui l’entoure.

Enfin, l’initié a clairement indiqué qu’après ces fuites, qui lui sont venues prématurément, nous ne saurons plus rien sur Resident Evil 4 Remake car bientôt l’accent sera mis sur Resident Evil 8.

Comme à d’autres occasions, nous devons prendre ces informations avec prudence, car Capcom n’a pas confirmé ou nié l’existence de Resident Evil 4 Remake, mais c’est sans aucun doute l’un des jeux les plus appréciés des fans et vu du point de vue. les affaires semblent être une valeur sûre.

Restez informé, à LEVEL UP.

Source

.