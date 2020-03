Le remake de Trials of Mana sort une nouvelle bande-annonce

Pendant des années, Seiken Densetsu 3 était un RPG carré qui est devenu célèbre pour n’avoir jamais atteint l’Occident. Cependant, cela a changé l’année dernière lorsque ce jeu a finalement obtenu une traduction officielle et grâce à la Collection de Mana des milliers de fans de la série Mana ont pu profiter Seiken Densetsu 3, maintenant connu sous le nom de Trials of Mana. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, car Square Enix travaille sur un remake 3D de ce titre.

Nous sommes un peu plus d’un mois après le lancement de Trials of Mana, et pour expliquer au mieux ce que le jeu a à offrir, Une nouvelle bande-annonce complète a été publiée sur ce RPG acclamé.

Trials of Mana est un remake de Seiken Densetsu 3, qui est arrivé au Super Famicom en 1995, et Cette ré-imagination sera publiée dans le monde entier pour PlayStation 4, Switch et PC via Steam le 24 avril. Il y a des rumeurs qui pointent vers une démo de Trials of Mana pour PS4, bien que pour le moment quelque chose n’ait pas été confirmé. De même, ici, nous vous en dire un peu plus sur les nouvelles que ce remake comprendra.

Via: Square Enix

