Le remake des fans de Fallout New Vegas montre son incroyable apparence avec de nouvelles images

Fallout 4: New Vegas cherche à recréer Obsidian RPG du début à la fin avec le moteur graphique actuel.

Fallout: New Vegas est probablement la livraison 3D la plus appréciée des fans de la saga Fallout. Alors, les modders de Fallout 4 sur PC sont performantsun remake complet de New Vegasdans votre jeuFallout 4 New VegasC’est un projet qui prend quelques années pour recréer le jeu Obsidianprofiter du moteur Fallout 4, pour l’amener à la génération actuelle de consoles.

Grâce au moteur de création, ce mod ambitieux Fallout 4 chercherecréer chacun des contenus de Fallout: New Vegasavec une qualité graphique, et une performance, qui ne peut être atteint avec le moteur de la génération précédente.Une qualité très nette avec les nouvelles imagespublié par les auteurs de ce mod, comme celui ci-dessous:

Ce qui est certain, c’est queFallout 4: New Vegas a fière alluredans ses nouvelles images – puis jouer au tennis avec eux – etjuste besoin de savoir quand il est sortiCe projet prometteur. Sans surprise, deux ans se sont écoulés depuis sa première bande-annonce, même si nous suivrons de près ses progrès. En attendant, en attendant quelque chose de nouveau, vous pouvez consulter notre analyse Fallout 4, ainsi que l’analyse Fallout: New Vegas, pour vous souvenir des deux livraisons.

