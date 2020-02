Le remake des fans de Half-Life, Black Mesa, atteint enfin 1.0 le mois prochain

Black Mesa, le remake Half-Life créé par les fans de l’équipe de Crowbar Collective, quittera Early Access et publiera sa version 1.0 le 5 mars 2020. Le jeu, qui a frappé Steam Early Access en mai 2015, est en développement pour un temps extrêmement long – comme le dit le chef de projet Adam Engels dans l’annonce de la date de sortie, il a rejoint le projet il y a 14 ans.

“Pour la majeure partie de son développement, Black Mesa était un projet bénévole”, explique le post d’Engels. “Même après avoir obtenu le feu vert pour vendre le jeu, nous n’avons toujours pas gagné d’argent avant fin juin 2015.”

“Nous pensons que cette prochaine version 1.0 est la meilleure, la plus raffinée et la plus amusante du jeu à ce jour. L’anticipation et l’excitation autour de notre projet sont plus que flatteuses.” Le jeu continuera à recevoir du support et des corrections de bugs après sa version 1.0, indique le post.

Le jeu, qui a commencé sa vie en tant que mod, coûte actuellement 20 $ sur Steam. La dernière mise à jour majeure du jeu était la version bêta de Xen en août 2019, qui a ajouté la dernière zone au jeu.

Black Mesa n’est pas le seul jeu Half-Life lancé en mars 2020 – Half-Life: Alyx arrive également sur les appareils VR le 23 mars 2020. Si vous en avez hâte, consultez notre guide de précommande.

