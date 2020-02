Le remaster de WarCraft 3 est si impopulaire que Blizzard offre des remboursements instantanés

Le tollé des fans a été si fort et si accablant les lacunes du projet que Blizzard a commencé à offrir des remboursements instantanés à tous ceux qui ont acheté WarCraft 3: Reforged.

Normalement, les remboursements doivent passer par un processus consistant à découvrir ce qui n’allait pas avec votre achat, et ne s’appliqueront pas si vous avez le jeu depuis un certain temps et que vous y jouez. Dans ce cas, cependant, la demande a clairement été si élevée – au milieu des appels croissants à une action en justice, compte tenu de l’écart entre ce qui a été promis et livré – que les joueurs signalent des succès instantanés avec leurs demandes de remboursement.

Alors, quel était le problème avec le jeu? Le produit final est loin de ce qui avait été promis lorsque Reforged a été annoncé pour la première fois, et ce qui est encore pire, c’est que cette nouvelle version du jeu est maintenant l’édition par défaut, les joueurs ne pouvant pas (officiellement) revenir en arrière et jouer au jeu tel qu’il était utilisé. être.

Vous pouvez vous inscrire pour un remboursement sur le site de Blizzard.

.