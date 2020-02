Le résumé rapide de la Xbox Series X fait passer la console au niveau supérieur

Le résumé rapide de la série Xbox X vous permet de reprendre l’action encore plus rapidement. (Image: Xbox)

Larry Hryb a révélé de nouvelles informations concernant la fonctionnalité de résumé rapide de la Xbox Series X lors d’une interview. Définition d’une nouvelle norme pour la fonctionnalité de gain de temps introduite avec la Xbox One.

Lors d’une discussion sur la fonctionnalité de résumé rapide avec Jason Ronald, Larry Hyrb a parlé de ses expériences lors de son essai de la nouvelle console. «Je changeais d’avant en arrière de manière très rapide et transparente entre les jeux, mais j’ai dû redémarrer car j’avais une mise à jour du système. Et puis je suis retourné au jeu et y suis retourné tout de suite. Il survit donc à un redémarrage. C’est incroyable. “

Dans l’état actuel de la Xbox One de génération actuelle, les joueurs peuvent laisser leur jeu actuel s’exécuter en arrière-plan pendant qu’ils accèdent à d’autres applications. Cependant, ce nouveau développement signifie que les joueurs n’auront plus à se soucier de perdre la progression non enregistrée si la console a besoin d’un redémarrage ou d’une mise à jour spontanée.

Le résumé rapide de la Xbox Series X n’est qu’une des fonctionnalités d’une longue liste d’annonces. Nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur la console à l’approche de sa date de sortie à la fin de l’année.

Allez-vous mettre la main sur la Xbox Series X? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas consulter la chaîne YouTube Daily Gaming Report!

PLUS: BALDUR’S GATE III LEAKED CAPTURES D’ÉCRAN

PLUS: STARDEW VALLEY OBTIENT ENCORE PLUS DE CONTENU GRATUIT