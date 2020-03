Le retard de The Last of Us: Part II a seulement conduit à plus de crise

Le dernier d’entre nous: la partie II devrait débuter en février 2020; cependant, il a été reporté au mois de mai pour que Naughty Dog ait un temps de développement supplémentaire. Beaucoup pensaient que cela permettait aux développeurs de ralentir, mais la réalité est différente.

Récemment, Jason Schreier, un journaliste qui écrit pour Kotaku, a publié un nouvel article axé sur la culture de travail Naughty Dog. Il y a plusieurs développeurs qui restent anonymes ont mentionné que le temps de développement supplémentaire n’a causé que plus de crunch.

“Les gens qui croient cette extension [del tiempo de desarrollo] Est-ce en quelque sorte pour soulager le stress ou la charge de l’équipe est-elle mauvaise? La première chose qu’ils voulaient répéter, c’est que nous n’allions pas ralentir », a expliqué un développeur de Naughty Dog.

Une autre créatrice a clairement indiqué que le crunch fait partie de la culture de travail de Naughty Dog. Ceci en ce sens que plusieurs des employés étaient disposés à rester des heures supplémentaires afin de livrer un produit de qualité.

“C’est une des raisons pour lesquelles le resserrement se produit toujours ici. Les gens ont la possibilité de continuer à travailler plus longtemps, de repousser les limites de ce qu’ils font, d’améliorer les choses de 10%. C’est ce que le studio recherche lors de l’embauche de personnes », a-t-il déclaré.

Un point important est que, malgré le temps de travail supplémentaire, plusieurs membres de Naughty Dog étaient satisfaits du changement de la date de sortie. Nous disons cela car ils pensent que cela aurait été “un désastre” de le lancer en février.

Qu’est-ce que le crunch?

Au cas où vous ne le sauriez pas, crunch est un terme anglo-saxon qui décrit la pratique que certaines études ont du travail supplémentaire afin de sortir les produits à temps.

C’est un sujet très controversé et critiqué dans l’industrie du jeu vidéo car il conduit à des environnements de travail défavorables et affecte la vie personnelle des créatifs. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet si vous lisez cet article que nous avons préparé il y a longtemps.

The Last of Us: Part II sera présenté le 29 mai 2020 sur PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

