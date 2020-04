Le retour de Fatal Frame dépend de Nintendo, déclare le producteur de la saga

Par Rodolfo León

En octobre de l’année dernière, Keisuke Kikuchi, producteur de Cadre fatalIl a déclaré qu’il était prêt à retourner dans cette IP terrifiante. Maintenant, il a expliqué qu’il aimerait personnellement travailler sur un autre épisode de la franchise, mais la décision est récemment Nintendo, puisqu’ils ont les droits de publication de la série.

Dans les propres mots de Kikuchi:

“Bien que j’aie tous ces espoirs, c’est une série que Nintendo publie pour nous et je ne m’occupe que du développement. Donc, même si je dis que je veux faire un autre match, cela ne signifie pas nécessairement que cela se produira. »

Y a-t-il une chance que nous ayons des remasterisations de Fatal Frame 2 ou Fatal Frame 4 pour lui Commutateur? Encore une fois, tout dépend de la Big N:

«En ce qui concerne Fatal Frame 2 et 4, Nintendo est en charge des droits de publication, nous n’avons donc pas exactement de décision à ce sujet. Un autre facteur est également que je suis essentiellement en charge de superviser la marque Gust en ce moment, et d’assurer une ligne de production et de constituer une équipe, à court terme, ce serait très difficile, mais à long terme, je n’ai vraiment pas abandonné l’idée. Donc, à court terme, ce n’est pas très réaliste pour l’instant. »

