Le retour de Fatal Frame revient à Nintendo, déclare le producteur de la série

Le producteur de la célèbre série d’horreur Fatal Frame – connu en dehors de l’Amérique du Nord sous le nom de Project Zero – n’a «jamais vraiment renoncé à l’idée» d’un nouveau jeu.

Mais en fin de compte, explique Keisuke Kikuchi dans une interview avec Nintendo Everything, c’est au détenteur d’IP Nintendo.

“Même si j’ai ces espoirs, c’est une série que Nintendo publie pour nous et je ne gère que le développement”, a déclaré Kikuchi à propos de la possibilité d’une toute nouvelle version. “Donc, même si je disais que je veux faire un autre match, cela ne signifie pas nécessairement que ce sera le cas.”

Nintendo est copropriétaire de la franchise Fatal Frame depuis 2012 – la série a été introduite pour la première fois par le développeur Tecmo. La dernière version nord-américaine de l’éditeur de la série, Fatal Frame: Maiden of Black Water, était une exclusivité numérique pour la Wii U.

Kikuchi répond également à une question concernant la possibilité de remasterisations nord-américaines de jeux dont Fatal Frame 2 et 4 – dont ce dernier n’a jamais été publié en dehors du Japon – déclarant qu’il aimerait voir la série se poursuivre parallèlement à la sortie du prochain Fatal Film d’image.

“Je dois donc admettre qu’il y a une certaine distance entre mes sentiments et ambitions personnels et la faisabilité de tels projets”, a déclaré Kikuchi. “De toute évidence, le film hollywoodien est en cours de production et arrivera sur les marchés occidentaux, donc je voudrais personnellement apporter à notre public non seulement le film, mais aussi les jeux qui peuvent l’accompagner.”

“En ce qui concerne Fatal Frame 2 et 4, Nintendo gère les droits de publication, nous n’avons donc pas exactement notre mot à dire”, a-t-il ajouté. «Un autre facteur serait que je supervise essentiellement la marque Gust en ce moment, et pour sécuriser les lignes de production et les membres de l’équipe, à court terme, ce serait aussi très difficile, mais à long terme, je n’ai jamais vraiment abandonné l’idée. Donc, à court terme, ce n’est pas vraiment réaliste pour le moment. “

Une adaptation cinématographique hollywoodienne fait l’objet de rumeurs depuis 2003, mais ne sera annoncée que plus tard en 2014. Mais il a fallu attendre cette année pour que des détails substantiels refassent surface. En février, le réalisateur Christopher Gans a confirmé qu’il travaillait sur l’adaptation du film, ainsi que sur un nouveau film de Silent Hill.

«J’ai deux projets de films d’horreur avec [producer] Victor Hadida », avait alors déclaré le réalisateur. «Je travaille sur l’adaptation du jeu vidéo Project Zero. Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu de sa maison hantée japonaise. Et nous travaillons également sur une nouvelle Silent Hill. “

