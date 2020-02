Le retraité de Pokémon Go évolue en 67 smartphones

Tout est toujours susceptible d’amélioration et il n’y a rien de mieux que de se fixer de nouveaux objectifs et de se dépasser, même dans la vieillesse. Voilà ce que le Seigneur a dû penser Chen San Yuan, déjà connu pour ces parties de voyager à Taiwan sur son vélo en jouant Pokémon GO Avec des dizaines de smartphones. La dernière fois qu’il en a entendu parler, il y a quelques mois, en novembre, alors que le nombre de terminaux qu’il utilisait était de 45, ce nombre a considérablement augmenté.

C’était lors de l’événement spécial Pokémon GO qui a eu lieu Festival des lanternes de Taiwan, dans la ville de Taichung, où M. Chen s’est présenté avec rien de moins que 67 téléphones et dans tous ceux qui exécutent l’application Niantic. Les informations sont collectées par les médias Nintendo Soup ainsi que certains réseaux sociaux où Chen peut être vu avec son collection de terminaux bien que cette fois il ne les porte pas sur son vélo mais sur un support avec un trépied.

Rappelez-vous que Chen San Yuan est devenu célèbre sur les réseaux à l’été 2018 alors qu’il n’a utilisé que 9 téléphones pour jouer Pokémon GO. Un an plus tard, ce chiffre était passé à 30 terminaux et maintenant, après six mois, a doublé ce chiffre. Force est de constater que pour ce vétéran, dans ses 70 ans, l’objectif doit sans aucun doute atteindre les 100. A 100 smartphones bien sûr.

