Le réveil accordé la libération de la WWE

C’est officiel: The Revival est sorti de la WWE.

Scott Dawson et Dash Wilder connus sous le nom de The Revival étaient l’une des équipes d’étiquettes les plus chaudes de l’ère moderne, et ont aidé à définir la division des équipes d’étiquettes dans NXT. Après avoir été radié de la télévision pendant un certain temps, l’écriture était sur le mur concernant leur départ, en particulier après qu’il soit sorti que le duo avait déposé des marques telles que “Top Guys” plus tôt cette année.

RUPTURE: À compter d’aujourd’hui, vendredi 10 avril 2020, la WWE et The Revival ont convenu de leur sortie immédiate de la WWE. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs projets futurs. https://t.co/PjAOuiHoxs

– WWE (@WWE) 10 avril 2020

En tant qu’équipe d’étiquette, ils sont les seuls champions par équipe à triple couronne à avoir remporté les titres d’étiquette Raw, SmackDown et NXT – et ont été les deux premiers champions à remporter ce dernier titre. Jumelé à l’origine en 2014, The Revival a vraiment commencé à se rassembler en tant qu’identité en 2016 quand ils ont revêtu leur nom collectif et ont apporté un style plus fort et rétro à la division par équipe. Ils ont rapidement été comparés à des gens comme les Brain Busters avec leurs techniques plus au sol et au cours de manœuvres de haut vol.

Il a été spéculé qu’ils ont été recherchés par AEW, donc ce pourrait être juste une question de temps avant qu’ils ne marquent Dynamite.