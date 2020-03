Le rituel de la nuit ne recevra pas le mode roguelike promis

Taché de sang: Rituel de la nuit C’est l’un des titres qui, depuis l’annonce même de son existence avec WiiU entre les deux, a généré plus d’attentes. Ce n’est pas en vain qu’il a été assuré de savoir qu’après ce projet était Koji Igarachi, l’un des réalisateurs de Castlevania: Symphonie de la nuit. Le résultat, malgré une altitude élevée, a entraîné de nombreux bugs et problèmes de performances, accentués dans Nintendo Switch. Depuis lors, le dernier patch date de janvier, le jeu a reçu plusieurs patchs pour résoudre les problèmes existants. Cependant, il est maintenant temps de signaler ce qui ne viendra jamais … Et nous parlons de l’une de ses fonctionnalités les plus attendues, le fiancé mode roguelike.

Et c’est que Koji Igarachi lui-même, par l’intermédiaire du responsable de la communauté des 505 Games (Jason Ryan), était en charge de confirmer dans le Kickstarter de Bloodstained: Ritual of the Night que le fiancé, lors de la campagne de financement elle-même, était en mode roguelike (qui aspirait à transformer le titre précisément en un roguelike) a été éradiqué de l’équation. C’est-à-dire, ne se réalisera jamais. Les raisons alléguées par la société suggèrent que le code qui a été créé au début du développement du jeu n’est pas compatible avec le jeu lui-même et son moteur (en particulier un château généré de manière procédurale). Heureusement, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, car de cette façon sera remplacé par un mode aléatoire dans lequel au début d’une nouvelle aventure, nous pouvons choisir entre huit paramètres de jeu différents afin que ceux-ci soient générés au hasard au cours du jeu, garantissant l’obtention du minimum d’éléments nécessaires pour terminer l’aventure et ne pas se coincer pendant notre progression. Enfin, l’équipe de développement promet de continuer à résoudre les erreurs existantes, dans les futures mises à jour, afin que l’expérience finale des joueurs soit la meilleure possible. Enfin, nous vous laissons le reste de la note et toutes les nouveautés à venir:

Mode Boss Revenge

Dans Discord, le mode “Boss Revenge” avait déjà été mentionné comme un lancement en même temps que Zangetsu. Cette déclaration a été faite par erreur. Boss Revenge est prévu pour la mise à jour du contenu qui suit Zangetsu et Randomizer.

Améliorations futures

Il est possible que les joueurs de Nintendo Switch aient déjà installé la mise à jour 1.04 qui a été publiée en janvier. Bien que ce soit la dernière mise à jour de Switch axée principalement sur les performances, nous n’avons pas fini de travailler pour améliorer la plate-forme. L’hybride a parcouru un long chemin depuis son lancement et nous sommes satisfaits des progrès qu’il a réalisés, mais beaucoup reste à faire (en particulier dans les grandes salles / tours du dragon). Nous continuerons à mettre en œuvre des améliorations ainsi que des mises à jour de contenu pour rendre l’expérience aussi fluide que possible.

Égalité de contenu

La mise à jour 1.04 de Nintendo Switch 1.04 a apporté “Content Parity” à toutes les plateformes (PC, PS4, Xbox et Switch), ce qui est une manière élégante de dire qu’elles ont toutes les mêmes choses. Ce fut une grande étape pour le match. Lorsque toutes les plateformes sont au même endroit, cela facilite la gestion des futures mises à jour. Toutes les équipes de production peuvent travailler sur le même contenu et publier des mises à jour selon un calendrier avec des écarts plus courts entre elles.

Détails du mode Randomizer

Randomizer est la campagne historique à laquelle vous êtes habitué, mais avec une touche. Avant de commencer une partie, les joueurs peuvent choisir jusqu’à huit paramètres de jeu différents à randomiser pendant la partie.

Par exemple, “Elements – Retention Method” signifie que les éléments seront dans la même méthode de génération (poitrine, chute mafieuse, etc.) que d’habitude. Les objets trouvés dans les coffres seront toujours trouvés dans les coffres, ils seront simplement mélangés. “Total aléatoire” signifie que tout peut tomber n’importe où. Le mode s’assurera que vous obtenez les éléments nécessaires pour terminer le jeu, donc vous ne pouvez pas bloquer votre progression. Une fois vos sélections effectuées, vous pouvez générer une graine que vous pouvez utiliser comme référence ou partager avec une autre personne. De plus, un chronomètre suivra votre progression dans le jeu et affichera son heure de fin à la fin d’une course.

Que pensez-vous de l’annonce controversée? Vous êtes-vous senti trompé ou, au contraire, êtes-vous compressible et êtes-vous satisfait de tout ce qui est avancé et du contenu publié à ce jour? Nous attendons vos commentaires pour enrichir, encore plus si possible, notre / votre communauté dans NextN.

