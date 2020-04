Le robot Fallout 76 n’arrêtera pas de spammer les joueurs avec de la propagande communiste

Capture d’écran: Bethesda

Communron Collectron de Fallout 76 préférerait aider à émanciper le prolétariat que de trouver des armes rares pour les joueurs.

Le robot est l’une des dernières nouveautés que vous pouvez acheter dans la boutique en jeu de Fallout 76. Comme un Collectron traditionnel, il est programmé pour récupérer des ressources pendant que les joueurs s’aventurent. Celui-ci a une touche Commie, cependant, bourdonnant sur la lutte des classes et vous rappelant que le travail a droit à tout ce qu’il crée.

Mais ce n’est pas la seule torsion. Avec toutes les ressources qu’il trouve, le camarade Collectron remplit également sa station désignée de dépliants communistes. Et pas seulement un ou deux, mais une poignée d’entre eux, encore et encore, dans sa tentative implacable d’éveiller votre conscience de classe. Le Collectron communiste a deux paramètres: prolétariat et révolutionnaire. Le premier le met à la recherche de nourriture et d’eau. Le second l’envoie à la recherche d’armes et de poches de sang. Les deux rendront également des rames de propagande.

“Je n’aime vraiment pas partir à l’aventure pendant une heure et revenir seulement pour trouver 8 affiches de propagande, 1 grenade à fragmentation et 1 boîte de pommes dandy boy”, a écrit un joueur sur Reddit. Un autre a tenté de mettre en garde les joueurs contre l’achat du travailleur automatisé à 5 $. “PSA POUR LE COLLECTRON COMMUNISTE: ne vous attendez pas à être chargé d’armes”, ont-ils écrit. «J’ai joué pendant quelques heures (peut-être 3-4) et je n’ai reçu que 35 à 40 dépliants de propagande et une seule grenade à fragmentation.»

Les dépliants seraient faciles à ignorer s’ils ne finissaient pas par obstruer le référentiel de Collectron. Si vous ne le videz pas de temps en temps, il cessera de collecter de nouvelles choses, essentiellement en grève jusqu’à ce que vous acceptiez de reconnaître la lutte idéologique qu’il a entreprise.

G / O Media peut recevoir une commission

Au moins un joueur a également indiqué que ses tourelles de mitrailleuses n’arrêteraient pas de tirer sur le pauvre robot. Bethesda a confirmé qu’il s’agit d’un bug qu’il envisage de corriger dans le prochain patch du jeu. Jusque-là, toute personne qui ne souhaite pas participer à sa petite reconstitution de Homestead Strike est encouragée à ranger temporairement ses tourelles.

Même pour les commerçants libres, les dépliants ne sont pas un gaspillage complet. Vous pouvez en fait les vendre à d’autres fournisseurs pour un plafond chacun, car ce que le capitalisme ne peut pas vaincre, il essaiera toujours de le commercialiser.

.