Le rôle cyberpunk de Gamedec est financé sur Kickstarter en seulement 36 heures avec le soutien d’Obsidian

Les 50 000 $ qu’ils s’étaient fixés comme objectif ont été atteints grâce à 1 400 commanditaires.

Par Elena Fever / Mis à jour le 28 mars 2020 à 17h34

Il y a quelques jours, la campagne Kickstarter a été lancée pour financer Gamedec, un RPG et un jeu vidéo de recherche sur le thème du cyberpunk développé par Anshar Studios. Le but de50 000 $Il a été financé grâce au soutien de développeurs mythiques tels que Brian Fargo, de inXile Entertianment, ou de l’équipe Obsidian Entertainment, en plus de 1400 sponsors en seulement 36 heures, une étape inattendue pour le studio qui a déjà voulu les remercier.

Bien qu’il n’ait pas encore été entièrement divulgué ce que cela impliquera de continuer à augmenter le financement, il a été signalé que le premier objectif a été dépassé et le second de 60 000 dollars a été atteint,Débloquez le mode True Detective. Un système de jeu conçu pour les vrais braves, car toute mauvaise décision entraînera la mort d’un personnage. Le joueur doit incarner un détective, qui se retrouve dans une salle VIP pour célébrer son succès avec les lites de la ville polonaise de Varsovie.

Le deuxième objectif est de débloquer le mode True Detective où chaque décision peut entraîner la mortGamedec vise à créerun style de jeu de rôle différent, mélangé avec des connotations d’investigation, de la fiction policière et une perspective isométrique pleine d’obscurité et de nen dans le plus pur style noir. Le monde dans lequel ils doivent être résoluscrimes et événements mystérieux, s’adapte en permanence aux décisions prises. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, le personnage sera également modelé, car dans la vie réelle, les conséquences des actes devront être assumées.

Ingéniosité, résolution d’énigmes etcapacité de déductionIls seront indispensables pour vaincre ce jeu vidéo que quelques heures après sa présentation est déjà en train de balayer. Le potentiel du titre est incontestable et leesthétique obsédantequi domine chaque image rejoint une nouvelle expérience de jeu jusqu’à présent. Si vous voulez plus de détails, nous vous invitons à vous arrêter à sa campagne Kickstarter.

