Le roman de Cuphead a une date de sortie

Cuphead aura non seulement un livre d’art et une série animée pour Netflix, mais aussi profitez d’un roman jeunesse qui sera chargé de raconter une histoire inédite mettant en vedette Cuphead, Mugman et Ms. Chalice, qui portera le nom de Cuphead dans Carnival Chaos, et nous savons déjà quand il sera disponible.

Cuphead dans Carnival Chaos sera disponible en format numérique et physique le 3 mars prochain. Si vous souhaitez que le papier soit imprimé entre vos mains, le prix est de 10,59 dollars, et vous pouvez pré-vendre sur Amazon ici. De même, en numérique, il vous en coûtera 130,64 $ pesos. Il semble que, pour le moment, la seule façon d’obtenir une copie physique au Mexique soit de l’importer.

Le livre est écrit par l’auteur Ron Bates qui raconte comment les trois amis recherchent un cadeau idéal pour célébrer l’anniversaire de Elder Kettle, mais sur leur chemin ils se détournent vers une foire où ils trouveront des surprises peu dangereuses et des dangers abondants.

Cuphead dans Carnival Chaos présente plus de 20 illustrations jamais vues par Lance Miller, illustrateur de Studio MDHR, qui ont des objets cachés que les lecteurs devraient trouver.

Via: Amazon

