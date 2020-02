Le roman de Mega Man X traduit en anglais par les fans

La franchise Mega Man de Capcom ne connaîtra peut-être jamais la même popularité que Mario ou Sonic, mais Lord sait qu’elle a une base de fans extrêmement hardcore. Aujourd’hui en fournit un exemple vraiment génial, car un roman japonais Mega Man X sorti en janvier 2017 a maintenant été traduit en anglais par les fans.

L’auteur Tsubasa Todoroki a écrit Rockman X The Novel -Irregulars Report-, une romanisation du jeu vidéo original de la série X. Peu de temps après la sortie du roman de Mega Man X, un groupe de fans s’est mis à le traduire en anglais, mais ces efforts ont échoué après le chapitre 3. Heureusement, un nouveau traducteur, Sidier, a ensuite repris le flambeau de la traduction du reste. Maintenant, Rockman Corner a compilé tout cela dans un produit fini, y compris des illustrations nettoyées, et l’a publié sous forme de PDF disponible maintenant.

C’est gratuit bien sûr, vu comment c’est une traduction non officielle de fan. Mais si vous souhaitez soutenir Capcom et l’auteur pour que tout soit honnête, vous pouvez trouver le roman Mega Man X sur Amazon Japon à obtenir légalement.

Je n’ai pas eu la chance de lire une grande partie de la traduction, mais gardez à l’esprit que la traduction est vraiment un art dont la qualité peut varier. Soyez indulgents si la prose n’est pas toujours belle à lire.

