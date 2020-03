Le rose est la couleur du thème du nouveau Super Smash Bros Spirit Board

The Big N, malgré son silence concernant les annonces de futurs jeux pour la console hybride tout au long de 2020, continue de garder l’aspect en ligne de ses titres actuels qui sont plus suivis, parmi eux bien sûr Super Smash Bros Ultimate, sous forme de tournois en ligne successifs avec certaines exigences ou d’événements thématiques appelés Tableau des esprits, qui récompensent avec de nouveaux esprits qui s’ajoutent à leur tradition grandissante de critique nostalgique des personnages qui composent leur histoire et celle d’autres sociétés collaboratrices au cours de ces décennies. Et il y a presque un mois, la couleur noire est devenue le protagoniste dans le cadre de l’un de ces événements spirituels, maintenant c’est le tour d’une autre couleur, le rosed’être le fil protagoniste du nouveau qui arrive ce week-end, du 27-29 mars. Ce sont donc des personnages qui intègrent cette couleur, majoritairement voire même distinctement, ceux qui vont maintenant devenir des esprits contre lesquels il faut lutter incorporés aux différents combattants du célèbre crossover Nintendo afin de les obtenir, tout comme Nous avons eu l’occasion de vérifier à des occasions précédentes, et il sera également tout sauf facile de les obtenir, donc le défi est assuré.

Dans cet événement Super #SmashBrosUltimate de 3 jours, “Pink Is All The Rage”, qui débutera le 27 mars, les esprits roses se pavaneront autour du tableau des esprits! Remportez les matchs pour obtenir plus de goldons que la normale. pic.twitter.com/VmOHq1xBmh

– Nintendo Espagne (@NintendoES) 25 mars 2020

Certains de ces personnages sont faciles à reconnaître et pas seulement parce qu’ils portent la couleur rose comme l’élément le plus reconnaissable: comme Paula de Mother 2 – connue sous le nom de Earthbound in western lands -, Clefairy de Pokémon, Wanda, la fée que nous contrôlions dans Mario & Wario – Ce jeu de puzzle joué avec la souris développé par Game Freak à l’époque de SNES, avant de devenir si populaire, qu’il n’a pas quitté les terres japonaises malgré avoir été traduit en anglais dans son intégralité-, Amy Rose, le premier personnage féminin de la saga Sonic, le lapin du jeu pathologique de la boutique de pin’s 3DS et bien d’autres.

