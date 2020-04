Le RPG au tour par tour des créateurs de The Messenger présente un nouveau personnage jouable

La campagne Kickstarter est toujours un succès et Garl est l’un des 6 personnages.

Par Elena Fever / Mis à jour le 19 avril 2020, 13:04 commentaires

Après une campagne Kickstarter déjà appréciée de beaucoup, se finançant dans les heures suivant son annonce, triplant l’objectif initial et s’implantant dans1,4 million de fonds(environ 920 000 euros), Sabotage Studio a dévoilé un nouveau personnage jouable pour Sea of ​​Stars:Garl, le guerrier-cuisinier. Grâce à l’atteinte de tous les objectifs fixés, le jeu bénéficiera également de DLC gratuits, d’une cinématique améliorée et d’une musique de la main du compositeur de Chrono Trigger.

Garl est né comme un enfant normal sans pouvoirs spéciaux, la seule formation officielle qu’il recevra sera enl’art de cuisiner. Garl n’a jamais douté que sonconstitution innéele rendre adapté à tout défi. En cas de problème, agissez commeun combattant défensif, tenant le couvercle de son chaudron comme un bouclier de fortune. Il fait toujours de son mieux pour protéger ses amis, qu’il croit sincèrement devenirles meilleurs guerriers du solsticeque le monde a connu.

Il y aura 6 personnages au total, dont 3 restent à révélerLe personnage rejoint Zale,un épéiste dansera gil et courageuxet Valere,un magicien qui utilise le pouvoir de la lune, et faire partie d’un ensemble de 6, dontIl en reste encore trois à révéler. Chacun d’eux sera unique et aura une histoire personnelle, leurs propres objectifs, style de jeu, capacités spéciales et synergies avec le reste des personnages. Vos motivationsils s’aligneront doncinattendu selon le déroulement du jeu.

Mer d’étoiles,prequel du célèbre RPG The Messengeret se déroulant dans le même monde, joueront à tour de rôleinspiré par les classiques. Son objectif est de moderniser les combats vus jusqu’à présent et la narration, de le combiner avec une exploration et des interactions hautement immersives avec l’environnement. Un titre prévu pour 2022 qui n’a cessé de croître sur Kickstarter et quifait appel à la nostalgie des joueurs.

En savoir plus sur: Sea of ​​Stars, The Messenger, Sabotage Studio, RPG et Kickstarter.

.