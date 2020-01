Le RPG de science-fiction Seek Hearts est lancé sur Nintendo Switch aujourd’hui

Le lancement aujourd’hui sur Nintendo Switch est Seek Hearts, un RPG de science-fiction avec une histoire mystérieuse à raconter.

Le jeu vous fait suivre l’histoire d’Izen, qui semble être une sorte de cyborg. Izen commence à s’interroger sur son identité, à se demander pourquoi il a été créé et par qui, et décide donc de partir à la découverte de ses origines. Au cours de votre aventure, vous pourrez améliorer les capacités d’Izen avec de nouvelles pièces et puces et participer à des batailles basées sur la stratégie.

Nous avons une longue liste de fonctionnalités pour vous ci-dessous si vous souhaitez en savoir un peu plus:

Améliorez les pièces et les capacités d’Izen!

Izen a la capacité d’augmenter ses paramètres en absorbant des armes. Il est également capable d’échanger les deux armes, qui agissent comme des armes; les jambes, qui augmentent la défense; et en insérant certains jetons dans son noyau, il peut même ajouter des compétences spécialisées à son arsenal!



Combattez avec le soutien des fées!

En activant la commande d’armement, le plein potentiel d’une arme peut être exploité pour donner au groupe un avantage dans la bataille. Pour les ennemis puissants, les éclats de fées peuvent être utilisés pour infliger de lourds dégâts. Le groupe peut également gagner le soutien des fées au combat en équipant des éclats.



Ajoutez un peu de piment à la vie avec des titres!

Divers titres sont gagnés au fil de l’histoire, ce qui augmentera légèrement les paramètres des personnages. Définir ces paramètres pour les membres du groupe les rend encore plus personnels!



De nouvelles fonctionnalités qui plairont à coup sûr au joueur occasionnel et hardcore!

La vitesse de combat et les taux de rencontre peuvent maintenant être modifiés à votre guise! Obtenez des articles faciles des fées qui se cachent en bas! De nouvelles fonctionnalités intuitives permettent de terminer le jeu pour tout le monde! Beaucoup de contenu supplémentaire, y compris une arène de bataille et plus encore!

Si vous voyez cela et que vous pensez “cela a écrit Kemco partout”, c’est probablement parce qu’il a écrit Kemco partout. Le partenariat habituel de l’éditeur avec Exe Create a permis à ce jeu de sortir des appareils mobiles et de Steam, rejoignant une bibliothèque toujours croissante de titres similaires.

Si vous n’aimez rien de plus que de vous lancer dans ces RPG, c’est le moment de frapper. Le prix habituel sur Switch est de 14,99 $ / 13,49 £, mais vous pouvez profiter de 10% de réduction le jour du lancement.

Qu’est-ce que tu penses? Allez-vous essayer celui-ci?

