Le RPG de table Dishonored est désormais disponible en version numérique

Modiphius vient de sortir Dishonored: le jeu de règles de base du jeu de rôle, qui est maintenant disponible en version numérique PDF pour 15 £ (environ 17,71 $). Alors que l’édition physique n’est disponible en précommande sur le site qu’à la fin du mois de juin, le PDF est disponible dès l’achat.

Dishonored: The Roleplaying Game plonge dans l’Empire des îles, un endroit rempli de traditions occultes, d’intrigues et de drames. Ce livre de base contient toutes les règles et informations de base nécessaires pour démarrer l’aventure de votre groupe dans l’univers Arkane whalepunk. Il contient même une mini-campagne, The Oil Trail, pour la ville de Dunwall qui peut être utilisée pour votre propre fête.

Le livre a été conçu en collaboration avec le réalisateur Dishonored Harvey Smith, ainsi qu’avec une sélection diversifiée d’écrivains et d’artistes, dont beaucoup étaient également impliqués dans les jeux.

Types d’ennemis de Dishonored: The Roleplaying Game Core Rulebook

Le jeu sera disponible dans un livre à couverture rigide de luxe de 300 pages, et des dés et des cartes personnalisés seront également disponibles.

Si vous souhaitez obtenir l’édition PDF maintenant, mais que vous souhaitez acheter l’édition physique, envoyez simplement un e-mail à support@modiphius.com qui vous fournira un code de réduction à utiliser pour l’achat imprimé.

Déshonoré: Le livre de règles du jeu de rôle contient toutes les ressources pour la création de personnages

C’est le moment idéal pour déplacer votre groupe de table en ligne. Avec plus de RPG ayant des fichiers PDF téléchargeables à utiliser, les joueurs peuvent se connecter à des jeux dans la sécurité de leur propre maison et profiter de la nature coopérative d’un jeu de rôle avec des amis.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.