Le RPG prometteur Gamedec arrive sur Kickstarter avec de nouvelles bandes-annonces de son univers cyberpunk

Par Mario Gmez / 25 mars 2020, 23:30 commentaires

L’année dernière, l’équipe indépendanteAnshar Studiosa présenté Gamedec, un RPG isométrique intéressant similaire au grand Disco Elysium, uniquement situé dans un univers cyberpunk vraiment saisissant. Si l’idée a attiré votre attention, vous serez intéressé de savoir que le jeu a déjà commencé soncampagne de crowdfundingsur Kickstarter, où vous tenterez de lever un peu plus de 46 000 euros.

Au moment de la rédaction de ces lignes, le projet a levé plus de 15 000 euros et33 jourspour obtenir le reste, donc pour l’instant ça semble bien aller. S’il atteint ses objectifs, il sera disponible sur PC via Steam d’ici la fin de 2020. Bien sûr, s’il parvient à dépasser les attentes, il a également des objectifs supplémentaires dans sa manche.

Gamedec émule des jeuxrôle de tableguider le développement des personnages et la résolution des missions autour de la prise de décision. Cela nous permet de construire des alliances et de définir le style de jeu de notre personnage à travers des métiers par exemple.

Dans le jeu, nous jouons un détective qui résout les crimes qui se sont produits dans des mondes virtuels. Il se déroule dans une Varsovie du XXIIe siècle, où la réalité, la vie et la mort sont confondues. Les gens cherchent refuge et accomplissent leurs vices dans des mondes numériques parallèles, mais les mécanismes qui définissent ces mondes doivent être démêlés pour comprendre les crimes qui s’y produisent. C’est là que vous entrez en jeu.

