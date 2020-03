Le RPG tactique Children of Zodiarcs devrait sortir sur Xbox One et Switch, bientôt!

Initialement disponible sur PS4 et PC en 2017, cette aventure met en vedette un groupe de voleurs.

Children of Zodiarcs a été lancé en juillet 2017, sponsorisé par Square Enix, pour PlayStation 4 et Steam après avoir terminé une campagne Kickstarter réussie. Ses bonnes notes l’ont amené sur de nouvelles plateformes et maintenant, de Plug in Digital, son éditeur, et Cardboard Utopia, son développeur, ont annoncé que la date de sortiepour Xbox One et Nintendo Switch enfin le 27 mars.

Le jeu vidéo, un RPG tactique, se concentre sur l’histoire de Nahmi et de ses camarades voleurs, survivants d’une ville chaotique en attente devoler une relique inestimable. La tâche deviendra de plus en plus compliquée par la poursuite incessante des gardes de la ville armés jusqu’aux dents, les Zodiarcs.

Une version physique limitée à 2800 exemplaires sortira sur Nintendo SwitchUne visite des parties les plus blindées du palais, des bidonvilles et des catacombes souterraines humides qui deviendront le théâtre d’un vol effréné. Pour être victorieux, ils devrontse faire confianceet profiter de leurs ressources, en prenant les décisions les plus risquées. Un groupe d’étranges personnes colorées peut-il survivre à un monde hostile sans sacrifier sa propre humanité?

Les enfants de Zodiarcs peuvent déjà être achetés à l’avance dans leur version numérique et les réserves de Red Art Games ont également été ouvertesla version physique limitée pour Switch, dont seulement 2 800 exemplaires seront produits. Au cas où vous seriez curieux, nous vous laissons le trailer sorti en 2017 pour les versions PlayStation 4 et Steam:

En savoir plus sur: Children of Zodiarcs, Square Enix, Xbox One, Nintendo Switch et Thieves.

.