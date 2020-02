Le RTX 2080 Ti de Cyberpunk 2077 est incroyable et peut être le vôtre gratuitement

Hier, nous vous avons dit que Nvidia et CD Projekt RED ont montré un teaser d’une carte graphique en édition spéciale pour célébrer le lancement de Cyberpunk 2077. Si cela vous a ému, sachez que nous connaissons déjà plus de détails sur ce produit en édition limitée qui ne seront pas disponibles. vente, mais il peut être le vôtre gratuitement.

Le monde du cyberpunk 2077 – disponible sur Amazon Mexique

Dans un communiqué publié sur son site Internet, Nvidia a annoncé que la carte en édition spéciale de Cyberpunk 2077 est un RTX 2080 Ti, l’un des GPU les plus puissants proposés dans son catalogue. Selon l’entreprise, ce sera un produit vraiment exclusif, puisque seulement 200 seront produits et 77 d’entre eux seront donnés à des membres de la communauté Nvidia.

Comme on pouvait le deviner dans le teaser, la Cyberpunk 2077 RTX 2080 TI est une carte qui respecte le design de l’édition Fovid de Nvidia. La grande différence est qu’il a des détails jaunes qui rappellent immédiatement le Cyberpunk 2077, en plus de sa plaque métallique avec le logo du jeu. Il convient de mentionner qu’il viendra dans une boîte thématique que tout fan de Cyberpunk 2077 adorera.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Ça vous a plu? Si vous avez répondu affirmativement, vous êtes intéressé à le gagner, non? Ensuite, nous vous disons que participer pour gagner c’est facile. La seule condition compliquée est que vous devez vivre dans l’un des pays participants, dont le Mexique n’est pas. La bonne nouvelle est que si vous êtes l’un de nos lecteurs aux États-Unis, en Espagne, au Pérou ou en Colombie, vous pouvez participer.

Les mécaniciens doivent suivre Nvidia dans l’un de leurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram ou Twitter) et partager ou donner à votre publication de la promotion. Ensuite, vous devez laisser un commentaire disant quelque chose sur un autre joueur, le taguer et mettre le hashtag #RTXOn.

Il est important de noter que le reste des cartes Cyberpunk RTX 2080 Ti sera donné lors d’enchères caritatives et d’autres promotions. Donc, nous vous recommandons de vous tenir au courant de Nvidia pour savoir si vous pouvez en obtenir.

Cyberpunk 2077 est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

