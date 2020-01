Le runner sans fin inspiré des années 80 accélère la vitesse sur Nintendo Switch le mois prochain

L’éditeur indépendant Fantastico Studio a annoncé que Top Run, un coureur sans fin avec des éléments de plate-forme, se dirigera vers Nintendo Switch au début du mois prochain.

Le jeu mélange en fait son action de course / plateforme sans fin avec des éléments de tir, entraînant les joueurs dans une aventure inspirée des années 80. Vous incarnez Kevin et son chien de compagnie, Buddy, vous frayant un chemin à travers une ville au néon pleine d’ennemis, de lignes de balayage et de pixel art en abondance. Voici une liste de fonctionnalités clés:

Principales fonctionnalités de Run:

– Un gameplay rapide avec des ennemis étranges variés.

– Bande sonore de synthwave incroyable de Beckett.

– Plus de 100 missions, complétant ce qui déverrouille des trucs sympas pour la chambre de Kevin

– Des tonnes de skins cool et des références de films des années 80 et de dessins animés des années 80

– Utilisez des super pouvoirs pour survivre à des batailles épiques pendant que vous courez!

– Tirez sur les disquettes pour tuer les ennemis

– Collectez des pixels pour améliorer vos capacités et gagner en puissance!

– Améliorez et personnalisez votre chambre des années 80

– Mode normal: amusant, stimulant et addictif mais pas le jeu le plus difficile jamais

– Mode Hardcore: courez, survivez, testez vos réflexes (la façon dont l’arcade est censée être jouée)

– Mode rage: ce que les autres appellent zen, nous appelons la rage, laissez sortir votre colère intérieure!

Le jeu devrait arriver sur Switch le 6 février, quelques jours seulement après son lancement sur les plateformes rivales.

Qu’est-ce que tu penses? Quelque chose à ajouter à la liste de souhaits, ou pas pour vous? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

.