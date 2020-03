Le salon E3 2020 annonce son annulation face à face en raison de COVID-19

La situation que nous vivons en ce moment en raison de COVID-19 Il n’a pas laissé le monde du jeu vidéo indifférent, car plusieurs événements ont choisi de reporter leur rendez-vous cette année 2020 ou directement de l’annuler. Il y a quelques jours, les alarmes se sont déclenchées avant une éventuelle annulation du salon E3 2020 Parce que la ville de Los Angeles avait déclaré l’état d’urgence, maintenant cette annulation a déjà été officialisée, comme nous avons pu le vérifier grâce à la déclaration émise par les organisateurs.

L’E3 2020 annule votre rendez-vous en face à face et ses organisateurs travaillent déjà à explorer d’autres moyens pour les entreprises de présenter leurs produits

Après avoir consulté nos entreprises membres concernant la santé et la sécurité dans le monde dans notre industrie (nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires depuis de nombreuses années), nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue pour les jours du 9 au 11 juin à Los Angeles.

En raison des préoccupations croissantes concernant le virus COVID-19, nous avons jugé approprié que ce soit la meilleure façon de procéder dans cette situation mondiale sans précédent. Nous sommes très déçus de ne pas pouvoir organiser cet événement pour nos fans et sponsors, mais nous savons que nous avons pris la bonne décision sur la base des informations dont nous disposons actuellement.

En plus de cette déclaration, l’organisation a également confirmé qu’elle contactera les exposants et les participants pour procéder aux remboursements, et que d’autres options avec les membres sont déjà à l’étude pour coordonner une expérience en ligne qui permet à l’industrie de montrer leur annonces pour le prochain mois de juin 2020.

Voir aussi

Bien sûr, il convient de noter que, malgré l’annulation cette année, il est toujours prévu de célébrer la foire E3 en 2021, une fois que toute la situation liée au virus COVID-19 aura disparu.

Source

Connexes