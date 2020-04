Le San Diego Comic-Con 2020 est annulé en raison du coronavirus, le grand événement de la bande dessinée, du cinéma et des jeux vidéo

Ce salon du divertissement, avec un demi-siècle de vie, suit les traces d’autres événements tels que l’E3 2020.

À la lumière de l’urgence sanitaire mondiale et de l’annulation ou de la transformation de tous les événements massifs de l’année, il était naïf de supposer que San Diego Comic-Con 2020 survivrait … et ne le serait pas. Ce matin,ses organisateurs ont annoncé l’annulation officielle de l’événementdes bandes dessinées qui, depuis un certain temps, étaient également devenues une vitrine pour les films, les séries et les jeux vidéo.

C’est la première fois en un demi-siècle que l’événement est annulé, mais étant donné qu’il rassemble généralement plus de 130 000 personnes et que son siège social est pour le moment une maison d’urgence pour les sans-abri, la décision n’est pas surprenante, même lorsqueCela allait avoir lieu entre le 23 juillet et le 26 juillet.

Le gouverneur de Californie a clairement indiqué qu’il ne serait pas prudent d’aller de l’avant“Consciente du fait que d’innombrables participants épargnent et planifient ces conventions chaque année et que de nombreux exposants et actionnaires s’appuient sur leurs événements pour une grande partie de leurs moyens de subsistance,ils avaient voulu reporter la décision en vue de réduire les inquiétudes concernant COVID-19 pour l’été“Les organisateurs ont expliqué.” La surveillance continue des conseillers en santé et les récentes déclarations du gouverneur de Californie ont clairement montré qu’il ne serait pas prudent d’aller de l’avant avec les plans pour cette année. “

Ceux qui ont acheté des pass pour Comic-Con 2020 peuvent demander un remboursement ou les utiliser pourComic-Con 2021, qui se tiendra du 22 au 25 juillet de l’année à venir. “Les temps extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires, et bien que nous soyons attristés de prendre cette décision, nous savons que c’est la bonne”, a déclaré le porte-parole David Glanzer.

Même si hier seulement les plans de réouverture des États-Unis ont commencé à être esquissés, il est clair que, pour plusieurs États, ce sera un long processus, où la normalité sera un terme relatif. “Ce n’est pas normal, du moins jusqu’à ce que nous ayons une immunité de groupe ou un vaccin”, a expliqué jeudi le gouverneur de Californie Gavin Newsom. “Peut-être que le serveur porte des gants et un masque pendant que vous sortez dîner. Un dîner où le menu est jetable, où la moitié des tables du restaurant ne sont pas dressées, où ils vérifient votre température avant d’entrer. Ce sont les scénarios probables pour commencer transition vers la phase suivante et la suivante. “

L’année dernière, San Diego Comic-Con a accueilli des jeux comme The Walking Dead: Onslaught, The Dark Pictures: Man of Medan, The Legend of Zelda: Links Awakening et a été le site de publicités liées à la série The Witcher, pour n’en nommer que quelques-uns. événements. Avec cela, Comic-Con rejoint l’E3 2020, le GDC et la Gamescom, alors que les événements sont annulés, reportés et repensés par la pandémie.

