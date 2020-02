Le scénariste de Joker a collaboré au film Call of Duty, mais il y a de mauvaises nouvelles

Le film Call of Duty a été annoncé en novembre 2015 lorsque Activision a annoncé Activision Blizzard Studios et a révélé son intention de faire un univers cinématographique de la célèbre franchise FPS. Depuis lors, nous en savons peu sur le projet; cependant, un détail important est récemment apparu: le scénariste du Joker a travaillé sur un aspect de la bande. Malheureusement, il y a aussi de mauvaises nouvelles pour ceux qui attendent cette production.

Dans une interview avec Badtaste (via GameSpot), Stefano Sollima, réalisateur embauché pour le premier film Call of Duty et connu pour son travail dans Sicario: Day of Soldier, a révélé qu’il avait déjà écrit un scénario pour le film. C’est un texte qu’il a fait en collaboration avec Scott Silver, connu pour travailler sur des films comme Joker; 8 Mile et The Mod Squad.

Mais quelle est la mauvaise nouvelle? Il est très probable que le film Call of Duty prenne beaucoup de temps à arriver, ce qui pourrait signifier que votre script actuel ne voit jamais la lumière. Ce qui se passe, c’est que, selon Sollima, le projet est suspendu, car ce n’est pas une priorité pour Activision. Ainsi, il semble que les fans devront être très patients pour voir la franchise des shooters à la première personne sur grand écran.

Il est important de noter que, pour le moment, Activision est resté silencieux autour des déclarations de Sollima. Ainsi, la position officielle d’Activision Blizzard Studios sur la situation actuelle du projet est inconnue. Nous serons en attente et vous informerons lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

