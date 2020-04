Le serveur de fans de World of Warcraft publie une maladie dans le jeu pour en apprendre davantage sur Corona

Un serveur de fans de World of Warcraft a lancé un fléau dans le jeu pour enseigner les dangers du coronavirus.

Comme indiqué par Kotaku, le serveur géré par des fans appelé Elysium a organisé un événement baptisé “Pandémie à Azeroth”. Les administrateurs n’ont informé les joueurs du virus en jeu qu’après qu’il ait commencé à se propager.

Tout a commencé avec un objet infecté, un joueur – Patient Zero – a interagi avec lui, puis a continué à interagir avec des PNJ et d’autres joueurs propageant la maladie. Dans l’ensemble, 88% des utilisateurs actifs ont été infectés au plus fort de la maladie.

“Je sais que nous avons beaucoup de joueurs qui sont jeunes ou qui n’ont pas accès aux informations que je possède – ou au moins la même quantité d’informations”, a déclaré l’administrateur de l’Elysium Rain.

“Je me sentais comme si j’avais la capacité d’informer les gens et d’aider en ce moment.”

Rain a affirmé qu’ils considéraient les risques liés à la réplication d’une maladie réelle qui a fait de nombreuses victimes dans le monde.

“J’étais très conscient du fait que des gens en sont morts et cela affecte les gens de manière assez négative”, a déclaré Rain.

“C’était toujours un peu risqué de le faire. Je suis sûr que c’est pourquoi beaucoup de sociétés de jeux légitimes ne font rien parce que c’est si sensible. Je voulais m’assurer que tout ce que nous faisions était à 100% sur l’éducation et la fourniture des informations et rien à voir avec le fait de nous faire de l’argent ou d’être mal perçus par les gens que nous essayions d’informer. “

L’événement a été limité dans le temps afin d’empêcher les trolls de trop s’amuser, causant chaos et détresse aux autres joueurs. La majorité des utilisateurs ont fait ce qu’il fallait, gardé leurs distances pour ne pas provoquer de nouvelles infections – un peu comme l’éloignement social dans la vie réelle.

Cependant, d’autres n’ont pas appris la sérieuse leçon que Rain et Elysium tentaient d’enseigner.

“Je suis un peu secoué par le mépris flagrant que certaines personnes [for] l’événement “, a déclaré un joueur nommé Eldrinae.

“Ils ont continué comme si de rien n’était. La plupart des gens ont fait ce qu’il fallait et ont essayé d’aider les autres. Beaucoup de gens ont juste arrêté de jouer pendant la pandémie, ce qui est, bien sûr, la chose la plus noble à faire, mais certaines personnes vient de refuser de réaliser que c’est le monde réel dans lequel nous vivons tout autant que le monde virtuel dans lequel nous nous cachons pour éviter de voir les choses de nos propres yeux grands ouverts. “

Dans l’ensemble, Rain était satisfait du résultat. Beaucoup ont choisi l’auto-isolement et ont pris des précautions. En conséquence, 88% des personnes infectées ont été réduites de plus de moitié à 42%.

“Si je pouvais aider une seule personne à être informée, je pense que cela en vaut la peine”, a déclaré Rain.

“Nous pouvons tous nous sentir un peu mal à l’aise pendant quelques jours si cela peut aider les gens qui ne sont pas dans notre situation.”