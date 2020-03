Le service de livraison Hyperspace a déjà une date sur Nintendo Switch

Un nouveau simulateur est en passe de sortir prochainement sur la console hybride eShop, un genre qui compte pas mal d’adeptes et qui offre beaucoup de variété dans la réalité ou la fantaisie, et c’est à part apprendre à gérer une taverne médiévale, un ranch équestre, une entreprise technologique ou des tâches de bureau, à partir de la semaine prochaine, nous pourrons également prendre des décisions sur la gestion d’un service de messagerie via le simulateur Service de livraison d’hyperespace, mais pas normal, mais qui consiste à effectuer une livraison dans le coin le plus éloigné de la galaxie.Par conséquent, en plus de nous assurer que le colis arrive à temps, nous devons nous assurer que notre équipe de messagers correspondante dispose d’oxygène, nourriture et autres ressources nécessaires pour atteindre la destination à temps et revenir sains et saufs.

Vous avez été engagé par un service de livraison interstellaire pour livrer à la planète Miridian V. Situé de l’autre côté de l’espace exploré, vous avez un voyage le plus dangereux mais en même temps lucratif plein de robots fous et un phénomène stellaire imprévisible . Pouvez-vous et votre équipage survivre au voyage? Mourrez-vous de la redoutable grippe télunienne? Le service de livraison Hyperspace offre un voyage stimulant et passionnant sur le plan stratégique où nous devons savoir comment gérer notre carburant, notre oxygène, nos aliments et nos autres fournitures pour livrer dans les délais impartis.

Choisissez le type de capitaine que vous serez. Travailler sur des routes commerciales, apprendre à utiliser les attributs uniques de votre équipage, extraire du carburant, rechercher des fournitures abandonnées, combattre des pirates spatiaux robotisés dans le style d’un FPS rétro, vivre des batailles spatiales passionnantes depuis le pont de votre vaisseau spatial avec de nombreux tirs l’espace.

Pouvez-vous vous rendre à Miridian V? Rendez-vous dans le prochain épisode!

Caractéristiques:

– Graphiques rétro pixel art

-Nommez votre propre vaisseau spatial

-Faire des échanges avec des extraterrestres

-Acheter dans les stations spatiales en orbite

– Gérez votre nourriture, votre carburant, votre oxygène, effectuez les réparations, gérez les crédits et bien plus encore pour garder votre avion en marche et l’équipage en vie

-Nommez les membres de votre équipage et prenez les décisions dont dépend leur survie

-Choisissez votre style de jeu. Travailler sur les routes commerciales, extraire le carburant, travailler sur les missions, etc.

-Lutte contre les robots pirates dans un style rétro FPS

-Gérez votre vaisseau spatial pour vous défendre contre les attaques de pirates

-Esquive les astéroïdes!

– Attention à l’effet permadeath en cas de prise de mauvaises décisions

-Aidez les citoyens de l’espace ou suivez votre propre chemin

Ce titre s’ouvre dans le Nintendo Switch eShop mardi prochain 24 mars Pour 9,99 €, et pour égayer l’attente, vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce de gameplay:

Gameplay Hyperspace Delivery Service (Nintendo Switch eShop)

