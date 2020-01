Le service Switch Online compte désormais plus de 15 millions d’abonnés

Le service Nintendo Switch en ligne semble se développer de jour en jour – la société japonaise révélant que le service compte désormais plus de 15 millions d’abonnés payants, lors de son dernier briefing sur les résultats financiers.

Le président Shuntaro Furukawa a abordé les points positifs et négatifs – mentionnant comment les nouveaux membres “continuent de rejoindre” le service, mais tout le monde ne renouvelait pas nécessairement leur adhésion:

Un autre point à mentionner est plus de 15 millions de comptes dans le monde avec un abonnement payant à Nintendo Switch Online, et ces ventes occupent une certaine présence dans nos ventes numériques. Mais tandis que de nouveaux membres continuent de se joindre, il y a aussi ceux qui ne renouvellent pas leur adhésion.

Selon Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners (via Twitter), cela représente 8 millions d’abonnés de plus qu’à la même période l’an dernier. Cela signifie également que «environ» 29% des propriétaires de commutateurs s’abonnent au service en ligne.

Pour s’assurer que les utilisateurs continuent de s’inscrire, Furukawa a mentionné comment l’entreprise continuerait d’améliorer l’attrait du service:

Nous continuerons d’améliorer l’attrait du service pour apporter plus de fonctionnalités et plus de plaisir à Nintendo Switch.

Êtes-vous abonné au service Switch Online? Qu'aimeriez-vous voir qui pourrait l'améliorer?

