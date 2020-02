Le seul artiste à avoir sculpté les mamelons de Spider-Man dans un jeu vidéo voulait qu’ils soient “ chauds ”, mais pas distrayants

Image: Spider-Man (2018

Mamelons. Ils sont comme de petites tranches de pepperoni amusantes sur la vaste pizza qu’est le corps humain. La plupart des gens en ont. Des personnages de jeux vidéo, cependant? Pas tellement. En fait, l’ancien artiste Insomniac Xavier Coelho-Kostolny pense qu’il est crédible de prouver qu’il est la seule personne à avoir sculpté les mamelons de Spider-Man dans un jeu vidéo.

Pendant son mandat au développeur Insomniac, Coelho-Kostolny a créé beaucoup de choses, mais Undies Spider-Man pourrait bien être le sommet pointu de ce véritable monticule de chair de poitrine. Un costume bonus pour le jeu Spider-Man PS4 de 2018 ne représente Spidey qu’avec son masque et ses sous-vêtements, le résultat d’une mission dans laquelle il hallucine et, à un moment donné, enlève la plupart de ses vêtements. Ceci est brièvement joué pour rire avant que Spider-Man ne remette rapidement son pyjama de combat de marque. Cependant, vous pouvez déverrouiller la combinaison – ou son absence – à porter à tout moment en terminant toutes les missions principales et secondaires dans chacun des quartiers du jeu. Bien sûr, dans une production triple A hyper détaillée comme Spider-Man, chaque centimètre du corps de Peter Parker devait faire l’objet d’une attention méticuleuse, y compris les perkers Peter sur sa poitrine.

Coelho-Kostolny a d’abord révélé que cette tâche délicate lui était tombée sur Twitter la semaine dernière, en réponse à un tweet d’un autre ancien artiste d’Insomniac sur la façon dont les équipes de développement de jeux vidéo débattaient de l’ajout de mamelons, et discutaient de diverses opinions sur leur apparence et qu’ils relèvent ou non de la portée d’une production. Cela peut sembler idiot, mais les détails, aussi petits soient-ils, nécessitent du temps et de l’argent. S’ils ne sont pas bien faits, ils peuvent nuire au reste d’une production s’étalant sur plusieurs années.

Image: Spider-Man (2018

“Sculpter des mamelons est un peu bizarre malgré le fait d’avoir créé des dizaines de personnages pour les jeux vidéo, principalement parce que les mamelons peuvent être horriblement préjudiciables au processus de production”, a déclaré Coelho-Kostolny à Kotaku dans un e-mail. «Nous utilisons des simulations de tissu pour beaucoup de vêtements amples comme les t-shirts, par exemple, et cette simulation a tendance à se prendre dans les petits détails comme les mamelons, donc ce sont des choses que les artistes de personnages évitent généralement de mettre dans des modèles à moins censé les voir. “

Mais Undies Spider-Man a exigé des mamelons. La première étape, et la plus importante, a été de trouver comment les adapter à Spider-Man en tant que personnage, ainsi que le reste du jeu Coelho-Kostolny et l’équipe travaillaient depuis des années. Cela signifiait que même s’il aimait donner aux personnages des traits distinctifs, Coelho-Kostolny devait regarder les mamelons – qui peuvent se présenter dans une variété de formes, de tailles et de nuances – avec un œil vers l’attrait de la masse.

“La chose la plus importante est de s’assurer que ses mamelons ne distraient pas”, a-t-il déclaré. «En tant qu’artiste de personnages, je dois considérer comment certains détails se liront lorsque vous les verrez enfin dans le jeu, donc avoir des mamelons inhabituellement sombres, par exemple, inciterait les gens à se concentrer sur eux au lieu de l’effet global de Spidey étant principalement nu. “

Dans le cas de Spider-Man, il y avait une pression supplémentaire et aggravante: Insomniac travaillait avec Spider-Man, un super-héros bien-aimé mondialement qui existe depuis 1962. Vous ne pouvez pas simplement Crayola quelques petits cercles sur sa poitrine et l’appeler un jour. Coelho-Kostolny a donc dû étudier.

“En termes de ce qui rend un mamelon digne, je dirais que cela revient à les rendre aussi esthétiques que le reste de sa silhouette. J’ai certainement jeté un coup d’œil à la scène de Spider-Man (2002) lorsque Peter Parker se réveille et se rend compte qu’il est maintenant absolument branlé. Des scènes comme ça sont [a] grande référence pour la couleur et le placement “, at-il dit, notant également qu’il” a utilisé beaucoup de modèles de sous-vêtements comme référence. “

Il est venu avec une paire de mamelons qui sont petits et discrets. Ils sont, au cas où vous vous poseriez la question (et vous vous demandez, à ce stade, presque certainement), similaires les uns aux autres, mais pas exactement les mêmes.

«Un mec incroyablement en forme peut être chaud, ou il peut ressembler à un monstre musculaire étrange emballé sous vide. Je voulais absolument me tromper dans le sens de le faire chaud. »

“Bien qu’ils ne soient pas identiques, les doublons parfaits pour les pixels, les mamelons sont largement reflétés”, a déclaré Coelho-Kostolny. «Pendant le processus de sculpture, il était plus facile de travailler avec la mise en miroir activée, puis d’ajouter de petites variations plus tard lors de la peinture des textures. Il existe d’autres zones du modèle / texture qui ne sont pas intentionnellement reflétées, telles que quelques petites taches de rousseur et la texture de la peau. Cela permet d’éviter le sentiment qu’il y a une couture qui coule au milieu du modèle. “

Toute cette attention aux détails a abouti à un modèle de personnage qui a l’air super-héroïquement déchiqueté. Mais Undies Spider-Man va plus loin que la plupart des héros masculins du jeu vidéo. Certains, y compris le site sœur de Kotaku io9, l’ont même jugé chaud. Spider-Man est, après tout, un super-héros très physique. Ses mouvements sont acrobatiques et flexibles, certains d’entre eux portant une grâce ballétique. Voir ses muscles parfaitement sculptés bouger et trembler à la poursuite de ces mouvements ajoute une nouvelle dimension presque visuelle à la procédure.

La chaleur, a déclaré Coelho-Kostolny, était un objectif conscient.

“J’ai absolument pris beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui le rendrait, faute d’un meilleur terme, excitant”, a-t-il déclaré. «Tout, de la vasculaire de ses bras au placement de ses sous-vêtements sur ses hanches, a fait l’objet d’une attention particulière, et je dois admettre que j’ai tout fait dans le but exprès d’ajouter un petit gâteau au bœuf à ce qui est par ailleurs assez doux. jeu à cet égard. Je veux dire, bien sûr, un mec incroyablement en forme peut être chaud, ou il peut ressembler à un monstre musculaire étrange emballé sous vide. Je voulais absolument me tromper dans le sens de le faire chaud. »

Bien que les proportions de Undies Spider-Man soient en grande partie les mêmes que tous les autres Spider-Man du jeu, il y a une différence clé: «En guise de petite note, si vous comparez la combinaison Undies et la combinaison Advanced, vous remarquerez peut-être que la version Undies est les fesses sont juste un peu plus habiles. Je dois connaître votre public. “

Image: Spider-Man (2018

Étant donné que les jeux et les bandes dessinées ont une longue histoire d’objectivation du diable des femmes et de transformation des hommes en monstres musculaires susmentionnés, Coelho-Kostolny est heureux d’avoir pu retourner un peu le script.

“En tant que personne qui a travaillé sur des personnages féminins incroyablement sexistes pour mon travail, c’était génial de travailler sur un personnage masculin que j’avais plus ou moins de liberté pour faire chaud et renverser une partie du sexisme rampant biaisé contre les femmes dans l’industrie du jeu, ” il a dit. “Sachant que j’allais faire quelque chose que potentiellement des millions de gens verraient, je voulais faire quelque chose qui célébrait comment une figure masculine peut être sexy, attrayante, et non pas une exploitation ouvertement ou une fantaisie de pouvoir bizarre.”

En fin de compte, il a fallu quelques jours à Coelho-Kostolny pour déterminer «une taille, un placement et une couleur appropriés pour les mamelons eux-mêmes». Chaque costume qui a été confié à Spider-Man devait être approuvé par Marvel, et bien que vous puissiez penser que celui où il est presque nu aurait été soumis à un examen supplémentaire, les Spider-Nips ont réussi à rassembler du premier coup.

“Je le considère comme un point de fierté qui [Marvel] n’a pas eu de commentaires sur les mamelons “, a déclaré Coelho-Kostolny. “Cela voulait dire que je les avais bien fait!”

Histoires recommandées

.