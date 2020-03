Le siège traditionnel d’E3 a été transformé en hôpital de campagne en raison d’une crise de coronavirus

Le Los Angeles Convention Center était équipé de lits et de matériel médical.

S’ils nous l’avaient dit il y a 2 mois, nous ne l’aurions pas cru: sur ordre du maire, Eric Garcetti, le Los Angeles Convention Center qui abrite communément l’E3,hier, il a été transformé en hôpital de campagne pour soutenir le comté pendant l’urgence sanitairecausée par la pandémie de coronavirus. Dans 72 jours, l’espace serait occupé pourvingt-sixième édition de l’Electronic Entertainment Expo.

Le Los Angeles Convention Center va maintenant devenir un poste médical fédéral“Nous profitons de toutes les ressources disponiblespour faire face à la crise du COVID-19, “a déclaré le maire sur ses réseaux”.Le Los Angeles Convention Center va maintenant devenir un poste médical fédéral, géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Garde nationalepour aider à évacuer nos hôpitaux à proximité. Merci à nos partenaires pour leur soutien lors de cette pandémie nationale. “

Le Los Angeles Convention Center, construit en 1969, a ouvert ses portes en 1971 et avec une superficie de 67 mille mètres carrés, était déjà utilisé comme point de collecte et n’est pas le seul centre de congrès transformé en hôpital. Le Javits Convention Center à New York et McCormick Place à Chicago ont également été transformés en hôpitaux.

L’E3 2020 devait se tenir du 9 au 11 juin. La Entertainment Software Association a refusé d’annuler l’événement au cours des premiers jours de mars, mais au milieu du mois, elle a finalement annulé la foire, qui s’est révélée aujourd’hui comme une crise sanitaire de proportions historiques. Plusieurs éditeurs étudient déjà des alternatives pour faire leurs annonces cette année en vue du retour confirmé de l’E3 en 2021.

Jusqu’au dernier dénombrement, Los Angeles a signalé 662 cas de coronavirus et 32 ​​décès, tandis que l’État de Californie a concentré 4 643 cas et 101 décès.

