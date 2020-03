Le site Web de Never Battle Alone vous permet de payer pour jouer avec des “gamer girls” – HITC

Blizzard Entertainment

En louant un site Web E-Girl avec le slogan Never Battle Alone, vous pouvez payer pour jouer avec des “gamer girls”.

Il y a beaucoup de gens qui demandent naturellement ce qu’est une E-Girl, et pour ceux qui se demandent c’est apparemment une femme qui passe beaucoup de temps en ligne. Elle peut être cosplayeuse ou passionnée de Tik-Tok, mais elle peut aussi être joueuse. Et, si, pour une raison quelconque, vous êtes désespéré de jouer avec l’un de ces joueurs -E-Girl, vous pouvez le faire via un site Web qui a le slogan Never Battle Alone. Non seulement cela, mais vous pouvez également vous inscrire pour devenir une E-Girl qui est payée pour jouer avec les autres.

Il y a beaucoup de “gamer girls” qui gagnent beaucoup d’argent en jouant à des jeux vidéo en ligne, mais c’est généralement grâce à des fans qui les regardent sur YouTube ou sur Twitch où elles peuvent faire des dons. Pendant ce temps, ce site E-Girl Never Battle Alone vous permet plutôt de payer quel que soit leur prix pour jouer un match en ligne avec eux pour un assortiment de différents jeux vidéo.

Et vous pouvez probablement déjà deviner que c’est récemment le sujet du blocage sur Twitter.

Qu’est-ce que le site E-Girl Never Battle Alone?

Le site Web E-Girl Never Battle Alone est un service qui vous permet de payer pour jouer avec E-Girls.

Certains de ces prix payants varient de 1 $ par jeu à 5 $. Chaque personne avec qui vous pouvez jouer a un profil et toutes ont également un échantillon de voix à écouter.

Oh, et bien sûr, il y a aussi des photos de profil.

Selon la description du site Web, «E-girl est une organisation mystérieuse qui fournit des compagnons professionnels… On dit que les filles de l’organisation sont si jolies, que leurs voix sont douces et douces et que leurs compétences sont supérieures. Ce sont en fait des joueurs de jeu et des coéquipiers. »

Vous pouvez également vous inscrire pour devenir une E-Girl si vous le souhaitez, et les 500 premières inscriptions «bénéficieront de frais de service de plateforme gratuits à vie».

Cependant, il y a certaines conditions car le site Web dit que vous devriez être un “maître de jeu” qui a une voix douce et est magnifique. Mais ne vous inquiétez pas, il y a déjà beaucoup d’E-Girls qui ont un chat comme image de profil et des voix qui sont curieusement masculines plutôt que féminines.

En ce qui concerne les joueurs que vous pouvez jouer avec ces personnes, le site Web comprend les éléments suivants: