Le sorcier de style Harry Potter RPG Witchbrook fait peau neuve, et c’est assez magique

La «simulation d’école magique» de Chucklefish Witchbrook a un nouveau look, il a été révélé.

Le jeu – qui est en cours de développement au siège de Chucklefish à Londres – est en cours de développement depuis un certain temps déjà, et arborait auparavant un look 2D de haut en bas. Cela a maintenant été remplacé par un point de vue isométrique qui semble assez bien dans les captures d’écran ci-dessous.

Voici la description officielle du jeu:

Vivez les sensations fortes et les pièges de la vie scolaire à Witchbrook! Découvrez un monde de pixel art isométrique envoûtant plein de charme et d’intrigue dans ce simulateur d’école et de vie urbaine richement détaillé.

Forgez votre propre identité de sorcière en formation sur le chemin de la remise des diplômes. Établissez des relations avec vos camarades et les citadins, développez vos capacités magiques en assistant à des cours et en accomplissant des devoirs. Participez à des activités parascolaires telles que la pêche, la culture de cultures magiques et la recherche de champignons étranges. Maîtrisez les sorts secrets, faites-vous des amis pour la vie et élucidez les mystères de l’école …

Qui sera ton meilleur ami? Votre rival? Et ta date pour le bal?

Chucklefish – qui a publié Stardew Valley à un moment donné et a publié la superbe Wargroove il y a peu de temps – n’a pas annoncé sur quelles plates-formes Witchbrook arrive, mais nous imaginons que Switch est avec un tir décent.

La société a subi quelques mois assez tumultueux, avec son association avec Stardew Valley – sans doute le jeu qui a donné à Chucklefish sa renommée initiale – se terminant l’année dernière lorsque le développeur d’origine Eric Barone a choisi de s’auto-publier à la suite d’allégations selon lesquelles le studio aurait exploité des travailleurs contributeurs. lors du développement de son RPG spatial Starbound.

Chucklefish s’est ensuite retrouvé impliqué dans plus de drames après avoir utilisé des acteurs blancs pour exprimer des personnages non blancs dans l’extension DLC gratuite pour Wargroove, Double Trouble – une chose pour laquelle l’entreprise s’est rapidement excusée.

Le site officiel de Witchbrook est également en ligne.

