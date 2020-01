Le souffle du joueur sauvage bat Lynel avec le diable May Cry Hijinks

Le japonais YouTuber Peco a maîtrisé l’art de faire en sorte que les combats de boss de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ressemblent à des scènes de films d’action très chorégraphiées, et c’est super satisfaisant à regarder.

Peco a récemment partagé un clip d’eux-mêmes prenant un Golden Lynel. La vidéo a déjà été visionnée des millions de fois, sans doute en partie parce que les choses se déroulent si vite que des visionnements répétés sont probablement nécessaires pour capter tout ce qui se passe. J’ai joué beaucoup de Breath of the Wild, mais je ne l’ai jamais joué comme le fait Peco.

Pendant le clip d’environ deux minutes, ils ne se contentent pas de combattre un Golden Lynel, l’un des ennemis les plus coriaces du jeu, ils dansent en rond autour de lui, déclenchant des barrages de coups d’épée et des flèches entre les back flips, les front flips et même parfois le parkouring des explosions de bombes pour monter sur le dos de la créature. Si vous vous demandez pourquoi ils ont tant de cœurs et d’endurance, c’est grâce au problème de stockage de l’appareil, qui permet aux joueurs d’en thésauriser plus que le jeu ne le permet normalement.

Le combat de Breath of the Wild peut être lent et maladroit parfois, mais Peco fait ressembler à quelque chose qui serait à l’aise dans un jeu Devil May Cry ou Bayonetta. Le jeu n’a pas de compteur combiné, mais s’il le faisait, Peco le casserait probablement. Ils ont même maîtrisé le système de menus du jeu: interrompre le jeu, parcourir les menus et échanger des éléments selon les besoins, comme si cela faisait également partie unique et astucieuse du style de combat qu’ils ont développé.

Le YouTuber a un certain nombre d’autres vidéos Breath of the Wild, y compris celles où ils affrontent Lynels nus, en vue à la première personne ou en utilisant un contrôleur SNES. L’une des grandes choses du clip ci-dessus est que vous pouvez réellement voir à quelle vitesse et frénétiquement leurs doigts se déplacent sur le contrôleur Switch Pro.

