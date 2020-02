Le spectacle de redémarrage Amazing Stories de Steven Spielberg obtient une première bande-annonce mystérieuse

Amazing Stories était une émission d’anthologie produite par Steven Spielberg qui a duré 45 épisodes entre 1985 et 1987, et elle est prévue pour un redémarrage de la télévision. Spielberg est de nouveau impliqué et la nouvelle série arrive sur Apple TV Plus le mois prochain. Le premier trailer est maintenant sorti.

Le revival Amazing Stories propose cinq nouvelles histoires et, comme la série originale, mélange fantaisie, science-fiction et horreur. La bande-annonce ne révèle pas vraiment de quoi parlent les différentes histoires, mais tout cela est très intrigant. Il y a une femme qui enquête sur quelque chose de mystérieux, un pilote prenant un vol cosmique dangereux et, surtout, le regretté Robert Forster dans son dernier rôle d’homme âgé qui développe des superpuissances. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le casting comprend également Dylan O’Brien (Maze Runner), Victoria Pedretti (The Haunting of Hill House), Josh Holloway (Lost), Edward Burns (Saving Private Ryan) et Kerry Lynne Bishé (Halt and Catch Fire). Un seul titre d’épisode a été révélé jusqu’à présent, et c’est l’histoire du super-héros de Forster, qui s’appelle “Dynoman and the Volt”. Amazing Stories sortira sur Apple TV Plus le 6 mars.

Amazing Stories n’est pas la seule émission Apple TV Plus à venir avec laquelle Spielberg est impliqué. En octobre, il a été annoncé qu’il s’associe à Tom Hanks pour produire Masters of the Air, qui suivra l’histoire des pilotes de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale.

Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot sur les plus grandes émissions de télévision à venir de 2020.