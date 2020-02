Le spectacle Witcher Netflix a entraîné une augmentation de 554% des ventes de jeux

Par Emily Gera,

Lundi 17 février 2020 21:58 GMT

Les ventes physiques de The Witcher 3: Wild Hunt ont augmenté de 554% en décembre 2019, coïncidant avec la sortie de la série Netflix en direct.

Un nouveau rapport des cerveaux statistiques du NPD Group met en évidence l’impact de l’émission Netflix sur l’ensemble de la franchise Witcher – de ses livres à ses jeux.

«Dans le monde des jeux sur PC et sur console, The Witcher était déjà très populaire», écrit Satori Bernbeck, directrice générale du NPD Group, spécialisée dans le marché du divertissement.

“Le jeu le plus récent, The Witcher 3: Wild Hunt, est sorti en mai 2015. En juin 2019, l’éditeur du jeu CD Projekt Red a confirmé que le jeu s’était vendu à plus de 20 millions d’unités dans le monde. Le Witcher 3: Wild Hunt a été porté sur la console Nintendo Switch en octobre 2019, juste avant la première de la série Netflix. Ces facteurs combinés ont provoqué une forte augmentation des ventes du jeu au cours du quatrième trimestre 2019. Les ventes physiques du jeu aux États-Unis en décembre étaient 554% plus élevées qu’en décembre 2018, et toujours 63% plus élevées même en excluant la plate-forme Nintendo Switch.

«The Witcher a su tirer parti du fort intérêt du marché que Game of Thrones a suscité pour les séries fantastiques. Compte tenu de l’accueil positif de la première saison, il se pourrait bien qu’elle remplisse le trou nouvellement créé qui est apparu à la fin de Game of Thrones en mai 2019. Tout comme Game of Thrones, Le Seigneur des anneaux et bien d’autres, les médias ont été un catalyseur pour attirer l’attention du grand public sur le matériel source fort aimé par les sous-cultures. »

Plus tôt cette année, nous avons signalé que The Witcher 3 avait reçu un coup de pouce massif sur Steam après que Netflix a débuté la première saison complète de la série.

Le 22 décembre, deux jours après la fin de l’émission, Wild Hunt a battu son précédent record de joueurs simultanés sur la plate-forme en grimpant à un peu plus de 48 000 joueurs. Ce chiffre a été atteint pour la dernière fois lors du lancement du jeu.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.